포항시, ‘학산공원’ 18일 정식 개방…두 번째 민간공원
경북 포항시는 도심 녹지 확충과 생활형 문화공간 조성을 목표로 추진해 온 ‘학산공원’을 18일 정식 개방했다고 밝혔다.
학산공원은 환호공원에 이어 포항에서 두 번째로 추진된 민간공원 특례사업이다. 장기간 미집행 상태였던 부지를 활용해 조성했다.
총사업비는 공원 조성비 300억원과 토지 보상비 472억원을 포함해 772억원 규모로, 전액 민간 자본이 투입됐다. 시 재정 부담 없이 대규모 공원을 확보했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.
공원은 학산천 생태하천과 인접하고 철길숲과도 연계돼 도심 내 녹지 네트워크를 강화했다. 이를 통해 시민들이 일상 속에서 자연을 체감할 수 있는 생활밀착형 녹색 공간으로 기능할 것으로 기대한다.
시설 구성도 어린이부터 노년층까지 전 세대가 이용 가능한 생활형 휴식공간으로 설계됐다. 공원 내에는 너른마당과 체육센터, 궁도장, 무장애놀이터, 사계정원, 어울림마당, 오름공원 등이 조성됐다.
특히 중심 공간인 너른마당에는 거울 연못과 폭포, 잔디광장이 들어서 가족 단위 방문객의 휴식 공간으로 활용될 전망이다. 경사면에는 꽃잔디를 식재해 계절별 경관도 강화했다.
포항시 공원 가운데 처음으로 도입된 무장애놀이터도 눈길을 끈다. 장애 유무와 관계없이 모든 어린이가 함께 이용할 수 있도록 설계됐으며, 인근 아파트 단지와 연결되는 보도육교를 설치해 접근성을 높였다.
체육센터는 시설 점검과 운영 준비를 거쳐 오는 6월 중 임시 운영에 들어갈 예정이며, 궁도장은 수탁기관 선정 절차를 마친 뒤 본격 운영될 계획이다.
포항시 관계자는 “오랜 기간 기다려온 학산공원이 시민 누구나 이용할 수 있는 복합문화공간으로 조성됐다”며 “앞으로도 시민 생활권 가까이에서 자연과 휴식을 누릴 수 있도록 녹색도시 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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