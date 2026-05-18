의정부시, 음악·휴식 어우러진 수변 문화공간 개방
발곡역 중랑천변에 음악정원 데크쉼터 조성
경기 의정부시는 발곡역 인근 중랑천변 유휴공간을 친환경 문화쉼터로 탈바꿈한 ‘음악정원 데크쉼터’를 시민들에게 개방했다고 18일 밝혔다.
데크쉼터는 시가 추진하는 ‘저탄소 수변공원화 사업’의 일환으로 조성됐다. 활용되지 않던 하천변 공간에 친환경 소재 데크를 설치해 시민들이 편하게 머물 수 있는 친수형 휴식공간으로 재정비한 것이 특징이다.
시는 방치됐던 공간을 시민 생활공간으로 되살리는 동시에 친환경 자재를 활용해 하천 환경 부담을 줄이고 저탄소 가치 실현에도 중점을 뒀다고 설명했다.
새롭게 조성된 쉼터는 다양한 여가활동이 가능한 복합 친수공간으로 꾸며졌다. 쉼터 앞 농구코트에서는 경기를 관람할 수 있으며, 가족과 연인들이 피크닉 공간으로도 활용할 수 있도록 조성됐다.
특히 중앙부에는 소규모 무대 형태 공간을 마련해 친수공간 사용허가를 받을 경우 버스킹 등 시민 문화공연도 가능하도록 했다. 데크 주변에는 경관조명도 설치돼 야간에도 편안하게 이용할 수 있는 문화 휴식공간 기능을 강화했다.
이번 사업은 의정부시가 추진 중인 ‘음악정원 사업’과도 연계된다. 음악정원 사업은 장암발곡근린공원과 음악도서관, 중랑천 일대를 음악이라는 주제로 연결하는 사업으로, 이번 데크쉼터 조성을 통해 공원과 도서관, 하천을 잇는 음악 테마 공간의 연속성이 한층 강화됐다는 평가다.
시는 오는 22일부터 23일까지 ‘음악정원 피크닉’ 행사도 개최한다. 행사 기간 데크쉼터에는 빈백을 비치해 시민들이 책을 읽을 수 있는 ‘책바람길’ 코너를 운영하며, 음악과 독서, 휴식을 함께 즐길 수 있는 프로그램을 선보일 예정이다.
신민수 시 생태하천과장은 “발곡역 데크쉼터는 방치된 하천 공간을 친환경적으로 재생해 시민에게 돌려드린 사례”라며 “공원과 도서관, 하천이 음악으로 연결되는 감성 문화공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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