국제로타리 3640지구 제32년차 지구대회 성료
국제로타리 3640지구는 5월 14~15일 서울 엘리에나호텔에서 제32년 차 지구대회를 열었다. 이번 대회에는 임우순 총재를 비롯해 엠 무루가난담 국제로타리 부총재, 2520지구 카토 다케히코 총재, 이정현 국제로타리 이사, 현천욱 로타리재단 이사, 김광태 전 RI 이사 등 로타리 관계자와 회원 1000여 명이 참석했다.
대회는 기존 형식에서 벗어나 누구나 자유롭게 참여하는 축제 형식으로 진행됐다. 역대 총재단 입장식과 로타리 페스티벌 행사 등 다양한 프로그램이 마련돼 참가자들의 호응을 얻었다. ‘우리 함께 선행을’을 주제로 열린 이번 대회는 봉사와 나눔의 가치를 되새기는 자리로 꾸며졌다.
임우순 총재는 인사말에서 “국제로타리 3640지구의 역사와 전통을 이어온 역대 총재들과 회원들에게 감사드린다”며 “국내외 어려운 이웃에게 희망을 전하는 봉사활동을 계속 이어가겠다”고 말했다. 이어 “2027년 한국로타리 100주년을 앞두고 추진 중인 다양한 사업과 ‘10만 회원 달성’ 목표에도 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.
참석자들은 이번 지구대회를 통해 로타리 정신과 공동체 의식을 다시 확인했다며 앞으로도 나눔과 선행 실천에 앞장설 것을 다짐했다. (사진=국제로터리 3640지구)
김지훈 기자 dak@kmib.co.kr
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