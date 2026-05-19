“자신있는 외모는 체중 관리에서 시작”
[톡톡, 新한방건강법]35
최근 미혼 남녀들 사이에 이른바 ‘로테이션 소개팅’이 하나의 트렌드처럼 자리 잡고 있다. 남녀 각각 10~20명 안팎이 대관된 공간에 모여 1대 1로 번갈아 가며 대화를 나누는 방식이다. 한 사람당 주어지는 대화 시간은 10여분 남짓이다. 10여분이 지나면 참가자들은 자리를 옮겨 새로운 상대와 대화를 진행한다.
이러한 형태는 최근 청년 세대가 중시하는 ‘시간 대비 효율(시성비)’과 오프라인 만남을 줄이려는 시대 흐름과 맞닿아 있다는 분석이 나온다. 아울러 일각에선 젊은 층의 미혼율이 증가하고 있지만, 결혼에 대한 의지 자체가 사라지지 않은 점도 해당 소개팅의 인기 요인으로 꼽는다. 실제 한 리서치기관에서 진행한 ‘2025 결혼인식조사’에서 30세 이하 미혼자 중 52%는 결혼 의향이 있다고 답했다.
다만, 이 같은 수요 속 최근엔 로테이션 소개팅의 운영 방식도 달라지고 있다. 키는 물론 체형, 탈모 여부, 직업군 등 비교적 노골적인 조건이 사전에 제시되고 참가자는 해당 기준에 충족해야만 모임에 참여할 수 있게끔 바뀌고 있다.
이러한 흐름은 단순한 소개팅 문화의 변화라기보다, 현대 사회에서 외모와 자기 관리의 중요성이 얼마나 커졌는지를 보여주는 단면이기도 하다. 특히 10분 남짓한 시간 안에 자기 자신을 모두 어필할 수 없는 만큼 체형 등의 첫인상은 큰 비중을 차지할 수 있다.
이에 연애와 결혼을 원하는 미혼 남녀라면, 이러한 환경 속에서 스스로를 돌아보고 변화의 계기를 마련해보는 것도 좋은 방법일 듯하다. 물론 단순히 소개팅에 나가기 위해 변화를 가져가라는 얘기가 아니다. 체중을 조절하고 체형을 개선하는 과정 등은 외적인 변화에 그치지 않고, 자기 건강과 자신감을 높이는 데에도 중요한 역할을 할 수 있기 때문이다.
실제 한 연구에서는 약 5~6% 체중 감량만으로도 자존감, 신체 이미지, 삶의 질이 유의하게 개선된 보고가 있으며, 이와 비슷한 유형의 연구 결과들 역시 다수 존재한다.
그렇다면 보다 건강하고 지속 가능한 방식으로 체중을 관리하는 방법은 무엇일까. 최근엔 단기간 체중 감량을 목표로 한 극단적 식이요법보단, 몸의 균형을 바로잡는 접근이 주목 받고 있다. 특히 해당 흐름 속에서 한의학 기반의 치료가 하나의 대안으로 떠오르고 있다.
한의학에서는 비만을 단순히 ‘살이 찐 상태’로 보지 않는다. 인체의 기혈 순환이 원활하지 못하고 수분 대사에 이상이 생기며, 노폐물이 쌓이는 ‘담습(痰濕)’ 상태로 이해한다. 즉, 체중 증가의 원인을 개인의 생활습관뿐만 아니라 체질적 특성과 내부 기능의 불균형에서 찾는다. 이러한 관점은 획일적인 다이어트 방법이 아닌, 개인 맞춤형 접근이 필요하다는 점을 시사한다.
한의학에서는 개인 체질에 맞는 한약이 처방되며, 의이인(율무) 이라는 한약재가 사용된다. 의이인은 혈액 순환과 지방 분해를 방해하는 담습을 제거하고 혈액을 맑게 하는 효과가 있다. 다이어트를 통한 근감소를 예방하기 위해 한약재인 ‘사과락’을 활용해 관련 증상의 한약을 조제하기도 한다. 사과락은 박과의 수세미오이 열매에서 씨앗과 껍질을 제거하고 말린 한약재다. 기존엔 발열·출혈·염증 등을 완화하는 데 사용됐지만, 최근 사과락에 함유된 페놀산·플라보노이드 등의 성분이 근육 성장을 촉진하는 것으로 밝혀지기도 했다.
국제 학술지 ‘근육 연구 및 세포 운동성 저널(Journal of Muscle Research and Cell Motility)’에 게재된 자생한방병원 연구에 따르면, 한약재 ‘사과락’이 근육 형성을 촉진하고 근위축을 방지하는 것으로 확인됐다.
전문적 치료와 함께 꾸준한 운동도 병행돼야 한다. 특히 체지방 감량에는 걷기·조깅·자전거·수영과 같은 유산소 운동이 도움이 되며 주 3~5회 정도 규칙적으로 시행하는 것을 권한다. 여기에 스쿼트·런지·플랭크 등 근력 운동을 함께 병행하면 근육량 감소를 예방하고 체형 개선에도 긍정적 영향을 줄 수 있다. 또한 스트레칭이나 필라테스 같은 운동은 자세 균형과 혈액순환 개선에 도움을 줄 수 있어 한의학적 치료와 함께 시행할 경우 보다 건강하고 지속 가능한 체중 관리에 도움이 될 수 있다.
어떠한 계기로 스스로를 가꾸고 건강을 되돌아보게 된다면 오히려 긍정적 변화의 출발점이 될 수 있다. 체중 관리와 체형 개선을 통해 얻는 것은 단순한 외모 변화가 아니라, 자신을 대하는 태도와 삶의 질 전반에 걸친 변화일 것이다.
김상돈 해운대자생한방병원장
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