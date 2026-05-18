경기도 ‘폭염중대경보’ 도입 맞춰 폭염 종합대책 추진

재난안전대책본부를 즉시 가동하는 등 폭염 대응체계를 대폭 강화한다.

경기도가 올여름부터 체감온도 38도 이상 폭염이 지속될 경우 시행하는 ‘폭염중대경보’에 맞춰경기도는 5월 15일부터 9월 30일까지를 폭염 대책기간으로 정하고, 올해 처음 시행되는 폭염중대경보에 맞춰 상황관리체계를 개편했다고 18일 밝혔다. 폭염중대경보는 체감온도 38℃ 이상의 극심한 폭염이 지속될 때 발령되는 최상위 단계의 폭염특보다.도는 폭염 위기경보 수준에 따라 합동 전담팀을 운영하고, 폭염중대경보 발령 시 재난안전대책본부를 즉시 가동해 시군별 피해상황 점검과 취약계층 보호에 나설 방침이다.이를 위해 도는 ▲선제적 폭염 대응체계 확립 ▲생활 밀착형 폭염대책 추진 ▲폭염피해 예방 강화 ▲거버넌스 기반 대응체계 구축 등 4대 추진 전략을 마련했다.특히 폭염중대경보가 발령되면 도 발주 공사현장은 가장 더운 낮 시간대 작업을 중지하거나 작업시간을 조정하게 된다.야외 체육행사는 연기 또는 취소를 권고하고, 불가피할 경우 현장 대응인력을 배치해 안전사고 예방에 나선다. 열대야주의보에 대비해 무더위쉼터의 야간 연장 운영도 확대할 계획이다.폭염 취약계층 지원도 강화된다. 도는 재난관리기금 24억원과 재해구호기금 22억원 등 총 46억원을 투입해 그늘막 등 폭염저감시설 1227개를 추가 설치하고, 돌봄노인과 노숙인 등에게 생수와 부채 같은 폭염예방물품 지원을 확대할 예정이다.경기도민이 자동 가입되는 ‘경기 기후보험’ 보장 범위도 확대된다. 온열질환 진단비는 기존 10만원에서 15만원으로 상향되며, 사망위로금 300만 원과 응급실 내원비 지원 항목도 새롭게 포함된다.산업현장 안전관리도 강화한다. 도는 31개 시군에 노동안전지킴이 112명을 배치해 폭염특보 발령 시 휴게시설 운영 여부와 노동자 휴식권 보장 실태를 점검할 예정이다. 또 자율방재단 3600명과 함께 무더위쉼터 운영상태 점검과 폭염 취약지역 예찰·홍보 활동도 추진한다.도는 재난관리기금을 활용해 아파트 승강기 영상표출장치 4만여대와 G버스 TV 1만6000여대, 리플릿 5만8000여부 등을 통해 도민 대상 폭염 예방 홍보를 강화할 계획이다.김성중 도 행정1부지사는 “폭염은 더 이상 단순한 더위가 아니라 도민의 생명과 건강을 위협하는 재난”이라며 “폭염중대경보 도입에 맞춰 상황관리 체계를 강화하고, 취약계층과 야외근로자 보호 중심의 현장 대응을 추진하겠다”고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지