어트랙션 즐기고 용돈 벌고… 롯데월드·당근마켓, ‘꿀 알바’ 모집
롯데월드 어드벤처가 당근마켓과 손잡고 메이플스토리 협업 콘텐츠를 더욱 색다르게 즐길 수 있는 아르바이트(알바) 프로모션을 선보인다고 18일 밝혔다.
롯데월드 어드벤처는 이번 프로모션을 통해 메이플아일랜드존에서 논플레이어블 캐릭터(NPC)가 돼 방문객에게 특별 퀘스트를 전달하는 체험형 알바를 모집한다. 방문객에게는 테마파크에서의 새로운 참여형 재미를, 알바생에게는 잊지 못할 단 하루의 특별한 역할 경험을 선사할 예정이다.
지역 기반 구인구직 서비스 ‘당근알바’를 통해 선발된 알바생은 NPC 콘셉트의 유니폼을 착용하고, 메이플아일랜드존을 누비며 방문객에게 퀘스트를 안내하는 역할을 맡는다. 퀘스트 내용은 NPC 알바생이 들고 있는 팻말의 QR코드를 스캔하면 확인할 수 있다. 메이플아일랜드존에서 인증샷을 찍고 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 된다. 퀘스트를 완료한 손님에게는 ‘핑크빈 LED 키링’(선착순), ‘메이플 메소 초콜릿’ 등 소정의 경품을 제공한다.
알바생을 위한 혜택도 있다. 이벤트 당일 알바생은 올해 4월 새롭게 오픈한 메이플스토리 콘셉트의 어트랙션 3종(스톤익스프레스·에오스타워·아르카나라이드)을 우선 무료탑승할 수 있는 기회를 갖는다. 쏠쏠한 용돈벌이는 물론 롯데월드 어드벤처의 메이플스토리 콘텐츠를 즐기며 신규 어트랙션까지 체험해볼 수 있어 더욱 특별한 경험이 될 것으로 기대된다.
알바생은 총 5명 선발한다. 체험 시간은 총 1시간으로, 선발자 전원에게 1인당 100만원의 알바비가 지급된다. 18일부터 2주간 당근마켓 앱 내 ‘이색 알바 모집 페이지’에서 지원할 수 있다. 당첨자는 6월 첫째 주중 발표된다. 최종 선발된 알바생은 다음달 5일 오후 중 롯데월드 어드벤처에서 일일 NPC 알바 체험을 하게 된다. 모집 및 운영에 대한 자세한 내용은 모집 시작일 이후 당근마켓 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 한편 메이플아일랜드존은 상설 운영하며, 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’는 6월 14일까지 진행한다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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