전남도, 농번기 맞아 외국인 계절근로자에 구급약품 지원

건강권 보호·응급상황 신속 대응 위해 해열진통제 등 8종 지원

외국인 계절근로자 구급약품 지원-약품 포장 봉사 활동. 전남도 제공

전남도는 본격적인 농번기를 맞아 외국인 계절근로자에게 건강권 보호와 현장 응급상황 신속 대응을 위해 구급약품 1200세트를 무료 지원한다고 밝혔다.