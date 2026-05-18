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[속보] 李대통령, 삼성 파업 앞두고 “노동권만큼 기업경영권 존중돼야”

입력:2026-05-18 09:33
수정:2026-05-18 10:28
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이재명 대통령이 지난 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 18일 “자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중돼야 한다”고 밝혔다.

삼성전자 노동조합의 파업을 두고 발언한 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에서 “노동자는 노무 제공에 대해 정당한 노동의 대가를 받을 수 있어야 하고, 위험과 손실을 부담하며 투자한 주주들은 기업이윤의 몫을 가진다”며 이같이 말했다.


이 대통령 메시지는 삼성전자 노동조합의 파업을 앞둔 상황에서 나왔다.

이 대통령은 “한때 제헌헌법에 노동자의 기업 이익 균점권이 규정된 적도 있었다”며 “현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 했다.

이어 “양지만큼 음지가 있고 산이 높으면 골짜기도 깊은 법이다. 과유불급, 물극필반”이라고 했다.


그러면서 “힘 세다고 더 많이 가지고 더 행복한 것이 아니라, 연대하고 책임지며 모두가 함께 잘 사는 세상이 새로운 대한민국의 미래”라고 했다.

삼성전자 노조는 이날 사측과의 협상이 타결되지 않을 경우 총파업에 돌입한다는 방침이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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