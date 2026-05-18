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[속보] 코스피 ‘8천피’ 찍고 흔들…2거래일 연속 매도 사이드카

입력:2026-05-18 09:23
수정:2026-05-18 10:12
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18일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 뉴시스

코스피가 18일 장초반 급락해 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 또다시 발동됐다. 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 15일 이후 사흘 만이며, 거래일 기준으로는 1거래일 만이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시19분22초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매도호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 60.24포인트(5.13%) 내린 1112.46이었다.


매도 사이드카는 코스피200선물지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

코스피는 지난 15일 사상 처음으로 8000포인트를 찍은 후 하락 전환해 7500선 아래로 밀렸고, 하락세를 이어가며 한때 7100선까지 밀리기도 했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr


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