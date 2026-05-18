이재명 대통령 고향 안동…한일정삼회담으로 다시 비상할까?

관광·국립 의대 설립 등 현안 사업 기대감…엘리자베스·부시 부자 찾았던 하회마을도 주목



연합뉴스

선유줄불놀이. 국민DB

지역 정치권 관계자는 “대통령 고향이라는 상징성과 세계유산 도시라는 점이 맞물리며 안동이 다시 주목받고 있다”며 “이번 정상회담이 지역 발전의 실질적인 계기가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.