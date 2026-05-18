이재명 대통령 고향 안동…한일정삼회담으로 다시 비상할까?
관광·국립 의대 설립 등 현안 사업 기대감…엘리자베스·부시 부자 찾았던 하회마을도 주목
이재명 대통령의 고향인 경북 안동이 19일 열리는 한일정상회담을 앞두고 주목받고 있다.
안동지역에서는 대통령 취임 이후 고향에서 처음 열리는 대형 국제행사를 앞두고 이번 행사로 안동이 세계에 다시 한 번 주목받을 것이라며 분위기가 달아오르고 있다.
시내 곳곳에 환영 현수막이 내걸렸고, 행사장 주변에서는 물 샐 틈 없는 삼엄한 경계를 위한 준비 작업이 한창이다.
안동시내 도로 곳곳에는 양국 국기 그림과 함께 ‘대통령님, 고향 안동을 세계의 무대로 만들어 주심에 감사드립니다’라고 적힌 현수막이 내걸렸다. 시민들은 차량 신호를 기다리며 현수막을 올려다보거나 휴대전화로 사진을 찍기도 했다.
하회마을 안에서는 경호·행사 관계자들이 동선을 점검하거나 시설 상태를 확인하는 모습이 눈에 띄었다.
관광객들은 평소처럼 오래된 골목을 거닐며 사진을 찍었지만, 곳곳에서는 정부 관계자 차량과 경호 인력이 수시로 오갔다.
부용대 아래 낙동강변에서는 19일 저녁 시간대 진행될 선유줄불놀이 행사 준비 작업도 한창이다. 강을 가로질러 줄을 연결하는 작업과 좌석 배치 점검이 이어졌고 관계자들은 관람 동선과 안전시설을 다시 확인했다.
선유줄불놀이는 하회마을을 대표하는 전통 불꽃놀이 행사다. 부용대 정상에서 만송정 숲 방향으로 숯 봉지를 매단 새끼줄을 타고 불꽃이 흘러내리는 ‘줄불’과 양반들의 뱃놀이인 ‘선유’가 합쳐진 불꽃 축제다. 밤하늘과 강물 위로 떨어지는 불빛이 장관을 이루며 국내외 관광객들에게 인기를 끌고 있다.
류한철 안동하회마을보존회 사무국장은 “행사 당일 오후부터 줄불놀이 행사장 주변 둑길 일대 차량 통제가 시작될 예정”이라며 “행사장 내부는 신원이 확인된 비표 착용 인원만 입장 가능하지만, 둑길까지는 도보 이동이 가능해 먼발치에서 줄불놀이를 보는 것은 가능할 것으로 보인다”고 말했다.
그는 “19일 당일 하회마을 전체 관광이 통제되는 것은 아니다”며 “줄불놀이 행사장 주변을 제외하면 일반 관광객들도 평소처럼 마을을 둘러볼 수 있다”고 설명했다.
정부 발표에 따르면 다카이치 총리는 19일 오후 안동 한 호텔에서 이 대통령과 정상회담을 한 뒤 하회마을에서 만찬을 하고 선유줄불놀이를 관람할 예정이다. 이후 안동시내 한 호텔에서 숙박하는 방안이 검토되는 것으로 알려졌다.
정상회담 개최 소식이 전해진 이후 숙박업소와 식당가에는 문의 전화도 이어지고 있다. 다카이치 총리가 묵을 것으로 알려진 숙소 주변에서는 출입 통제용 시설물 설치와 차량 이동 동선 확인 작업도 이어졌다.
안동은 유네스코 세계유산인 하회마을과 병산서원 등을 보유한 대표 전통문화 도시다. 하회마을은 그동안 해외 정상급 인사들의 발길이 이어지며 국제적 인지도를 쌓았다.
지난 1999년 4월 엘리자베스 2세 영국 여왕이 하회마을을 찾아 73번째 생일상을 받았고 2005년 11월에는 ‘아버지 부시’라 불리는 조지 H.W. 부시 전 미국 대통령이 방문했다. 2009년 8월에는 ‘아들 부시’인 조지 W. 부시 전 대통령이, 2016년에는 반기문 당시 유엔 사무총장이 하회마을을 찾았다.
지역에서는 이번 정상회담이 안동의 문화유산과 전통문화를 국내외에 다시 알리는 계기가 될 것으로 기대한다. 외신 취재진과 수행단 방문이 이어질 경우 관광 홍보 효과도 적지 않을 것이라는 전망이 나온다.
안동시는 정상회담을 계기로 지역 주요 현안 사업에도 관심이 쏠리기를 바라고 있다.
지역 최대 숙원 사업으로 꼽히는 것은 경북 국립(공공) 의과대학 신설이다. 경북 북부권 의료 인프라 부족 문제가 장기간 제기된 만큼 공공의료 인력 양성과 의료 접근성 개선이 필요하다는 목소리가 나온다.
정상회담을 앞두고 더불어민주당은 지난 11일 국립 경국대학교 의대 신설 추진과 풍산그룹 투자 계획 등을 내놨다. 이삼걸 안동시장 후보는 “국립 경국대 의과대학을 2029년 설립 인가, 2030년 신입생 모집 계획을 정부로부터 확인받았다”며 “이제 안동과 경북 북부권 주민들이 지역에서 양질의 의료서비스를 받을 수 있는 기반이 마련될 것”이라고 강조했다.
그는 풍산그룹의 안동 투자 계획도 공개하면서 “풍산그룹이 본사와 방산 생산라인·창고 이전, 산불 피해지역 리조트 및 호텔 건립 등을 추진하기로 했다”며 “지역 일자리 창출과 경제 활성화로 이어질 것”라고 주장했다.
주민들은 대통령 고향에서 정상회담이 열린다는 점 자체에 의미를 두는 분위기다.
김은경(43·옥동) 씨는 “대통령의 행보 자체만 해도 지역 민심을 챙기는 느낌이 든다”며 “경북에 직접 오는 모습 자체가 정치적 의도와 관계없이 좋아 보인다”고 말했다.
지역 정치권 관계자는 “대통령 고향이라는 상징성과 세계유산 도시라는 점이 맞물리며 안동이 다시 주목받고 있다”며 “이번 정상회담이 지역 발전의 실질적인 계기가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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