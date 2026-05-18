인하대, ‘I-RISE Open Campus’ 개관 기념행사 개최

조명우 인하대학교 총장 등 Open Campus 개관 기념행사 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 인하대 제공

백년이음은 대학과 지역, 산업과 시민을 연결하는 열린 교육 플랫폼이다. 인천 원도심의 역사성과 미래교육 자원을 융합해 지속가능한 지역혁신 모델을 구현하는 핵심 거점으로 조성됐다. 이를 기반으로 인천시의 ‘제물포 르네상스’ 사업과 연계해 청년 인재 양성, 지역산업 혁신, 시민 평생교육을 아우르는 복합 혁신공간으로 운영될 예정이다.

행사는 테이프 커팅식, 백년이음 캠퍼스 소개 및 I-RISE 캠퍼스 CI·BI 보고, 개관 기념 세리머니, I-RISE 리더스 포럼 특별강연 순으로 진행됐다.