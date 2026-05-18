인도계 노동자 아들 라이, 메이저대회 PGA챔피언십 우승

메이저 2연승 도전 매킬로이 공동 7위

대회 2연패 나선 셰플러 공동 14위 그쳐

김시우 1타 잃고 공동 35위로 대회 마쳐

18일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크GC에서 끝난 시즌 두 번째 메이저대회 PGA 챔피언십에서 우승한 애론 라이가 워너 메이커 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

인도계 노동자의 아들 애런 라이(영국)가 메이저 챔프에 등극했다.



세계랭킹 44위인 라이는 18일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크 골프 클럽(파70)에서 열린 시즌 두 번째 메이저대회 PGA 챔피언십(총상금 2050만달러) 마지막날 4라운드에서 보기 3개에 이글 1개와 버디 7개를 묶어 5언더파 65타를 쳤다.



최종합계 9언더파 271타를 기록한 라이는 메이저 대회를 두 차례나 제패했던 욘 람(스페인)과 전날 선두였던 알렉스 스몰리(미국)를 3타 차 공동 2위로 여유 있게 따돌리고 우승 상금 369만 달러(약 55억원)를 받았다.



어머니가 인도계인 라이는 짐 반스(1916년, 1919년) 이후 107년 만에 PGA 챔피언십 우승 트로피인 워너메이커 트로피를 거머쥔 영국 선수로 기록됐다.



2024년 윈덤 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 올렸다. DP월드투어에서 3승을 거둔 뒤 2022년 PGA투어로 무대를 옮겼다.







자동차 경주 포뮬러 1(F1) 드라이버를 꿈꾸다 골퍼로 전향한 라이는 9번 홀(파5)에서 12ｍ 거리의 이글 퍼트를 성공하며 선두로 치고 나가기 시작했다.



이후에도 버디를 추가하며 2위 그룹과의 격차를 벌리던 라이는 17번 홀(파3)에서 믿기지 않는 21ｍ짜리 버디 퍼트를 성공시켜 사실상 우승을 확정지었다.



이번 시즌 마스터스 우승에 이어 2회 연속 메이저 타이틀을 노렸던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 마지막 날 1타를 줄이는 데 그쳐 공동 7위(최종합계 4언더파 276타)로 대회를 마쳤다.



대회 2연패에 나선 작년 우승자이자 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동 14위(최종합계 2언더파 278타)에 그쳤다. 셰플러가 ‘톱10’에서 밀린 것은 올 시즌 4번째다.



김시우는 보기 3개, 버디 2개로 1타를 잃어 공동 35위(최종합계 1오버파 281타)로 대회를 마쳤다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 인도계 노동자의 아들 애런 라이(영국)가 메이저 챔프에 등극했다.PGA 챔피언십(총상금 2050만달러) 마지막날 4라운드에서 보기 3개에 이글 1개와 버디 7개를 묶어 5언더파 65타를 쳤다.최종합계 9언더파 271타를 기록한 라이는 메이저 대회를 두 차례나 제패했던 욘 람(스페인)과 전날 선두였던 알렉스 스몰리(미국)를 3타 차 공동 2위로 여유 있게 따돌리고 우승 상금 369만 달러(약 55억원)를 받았다.어머니가 인도계인 라이는 짐 반스(1916년, 1919년) 이후 107년 만에 PGA 챔피언십 우승 트로피인 워너메이커 트로피를 거머쥔 영국 선수로 기록됐다.2024년 윈덤 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 올렸다. DP월드투어에서 3승을 거둔 뒤 2022년 PGA투어로 무대를 옮겼다.라이는 검은색 양손 장갑을 끼는 선수로 널리 알려져 있다. 주니어 시절 어려운 형편에 비싼 골프채를 사준 아버지를 위해 아이언 커버를 씌우고 플레이한 일화로 우명하다. DP월드투어에서 2승을 거둔 뒤 2022년 PGA투어로 무대를 옮겼다.자동차 경주 포뮬러 1(F1) 드라이버를 꿈꾸다 골퍼로 전향한 라이는 9번 홀(파5)에서 12ｍ 거리의 이글 퍼트를 성공하며 선두로 치고 나가기 시작했다.이후에도 버디를 추가하며 2위 그룹과의 격차를 벌리던 라이는 17번 홀(파3)에서 믿기지 않는 21ｍ짜리 버디 퍼트를 성공시켜 사실상 우승을 확정지었다.이번 시즌 마스터스 우승에 이어 2회 연속 메이저 타이틀을 노렸던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 마지막 날 1타를 줄이는 데 그쳐 공동 7위(최종합계 4언더파 276타)로 대회를 마쳤다.대회 2연패에 나선 작년 우승자이자 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동 14위(최종합계 2언더파 278타)에 그쳤다. 셰플러가 ‘톱10’에서 밀린 것은 올 시즌 4번째다.김시우는 보기 3개, 버디 2개로 1타를 잃어 공동 35위(최종합계 1오버파 281타)로 대회를 마쳤다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지