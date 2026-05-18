유해란, 크로거 퀸시티 챔피언십 준우승…워드, 통산 2승
유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)에서 아쉽게 준우승에 그쳤다.
유해란은 18일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와CC(파70)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 3타를 줄였다.
최종 합계 10언더파 270타를 기록한 유해란은 로티 워드(영국·12언더파 268타)에 2타 뒤져 준우승으로 대회를 마무리했다.
2023년 LPGA에 데뷔, 개인 통산 3승을 기록중인 유해란은 막판 추격전을 펼치며 통산 4승에 도전했지만 이번 시즌 가장 좋은 성적을 거둔 것에 만족해야 했다.
여자 골프 아마추어 세계랭킹 1위 자격으로 작년에 LPGA투어에 데뷔, 데뷔전이었던 ISPS 한다 여자 스코티시 오픈 우승하면서 주목을 받았던 워드는 통산 2승째를 거뒀다. 우승 상금은 30만달러(약 4억5000만원).
선두 워드에 4타 뒤진 3위로 최종 라운드에 임한 유해란은 전반에만 버디 5개를 몰아치며 공동 선두로 반환점을 돌았다.
10번 홀(파4)에서 한 타를 잃어 공동 선두에서 내려온 유해란은 13번 홀(파4)에서 통한의 더블보기를 범해 3타 차이로 밀렸다. 14번 홀(파5)에서 버디를 잡아 추격전을 펼쳤으나 워드가 17번 홀(파4)에서 먼 거리 버디 퍼트를 성공시키면서 추격 의지가 완전히 끊겼다.
LPGA 투어 통산 15승을 올린 전 세계랭킹 1위 고진영은 보기 없이 버디 5개를 쓸어 담아 공동 5위(최종합계 7언더파 273타)로 대회를 마쳤다.
세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 7위(최종합계 6언더파 274타), 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 공동 8위(최종합계 5언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
‘톱10’ 입상이 기대됐던 윤이나는 공동 12위(최종합계 4언더파 276타), 최운정·최혜진·전인지 등은 공동 21위(최종합계 2언더파 278타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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