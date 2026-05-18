“악한 길 떠나 기도하면…그 땅을 고치리라” 워싱턴 야외 예배, 성경 읽은 트럼프

미국 워싱턴 DC 내셔널몰에서 열린 17일(현지시간) 미국 건국 250주년을 기념하는 보수 성향의 기독교 기도 모임 ‘재헌신 250(Rededicate 250)’ 행사에서 도널드 트럼프 대통령의 녹화 영상 메시지가 상영되는 동안 한 참가자가 기도하고 있다. 연합뉴스

참석자들은 손을 들고 화답했다.

미국 워싱턴 DC 내셔널몰에서 17일(현지시간) 미국 건국 250주년을 기념하는 보수 성향의 기독교 기도 모임 ‘재헌신 250(Rededicate 250)’ 행사가 열리고 있다. 연합뉴스

하나님 아래 하나의 국가로서 미국의 재헌신’을 주제로 미국의 기독교적 뿌리를 재확인하고 하나님의 축복을 구하기 위해 마련됐다. 백악관 지원을 받아 올해 미 건국 250주년 기념행사를 총괄하는 민관 협력 단체 ‘프리덤 250’이 주최했다. 트럼프 대통령의 핵심 지지 기반인 복음주의 세력을 결집하는 정치적 성격도 있었다.