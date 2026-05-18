“악한 길 떠나 기도하면…그 땅을 고치리라” 워싱턴 야외 예배, 성경 읽은 트럼프
“내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. ”
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 건국 250주년 기념 예배에 축하 영상으로 등장해 성경 역대하 7장 14절을 읽었다. 트럼프 대통령은 현장에 직접 참여하는 대신 백악관 집무실에서 사전 촬영한 것으로 보이는 영상에서 두 손을 모아 성경책에 얹고 해당 성경을 22절까지 암송했다.
이날 예배는 ‘재헌신 250(REDEDICATE 250)’이라는 이름으로 워싱턴DC 중심부인 내셔널몰에서 열렸다. 마이크 존슨 하원 의장을 포함해 정·관계 인사들과 교계 인사, 시민 수천 명이 참석했다. 행사는 오전 10시 30분부터 오후 6시까지 예배와 공연으로 이어졌다.
행사에 직접 참석한 존슨 의장은 기도에 나서 “주님, 우리 대통령이 주님의 뜻에 따라 이 나라를 다스릴 수 있도록 지혜와 분별력, 그리고 힘을 계속해서 내려주시기를 기도합니다…미국 독립 250주년을 맞이해 우리는 미국을 하나님 아래 한 나라로 다시 봉헌합니다”라고 기도했다. 참석자들은 손을 들고 화답했다.
예배는 ‘하나님 아래 하나의 국가로서 미국의 재헌신’을 주제로 미국의 기독교적 뿌리를 재확인하고 하나님의 축복을 구하기 위해 마련됐다. 백악관 지원을 받아 올해 미 건국 250주년 기념행사를 총괄하는 민관 협력 단체 ‘프리덤 250’이 주최했다. 트럼프 대통령의 핵심 지지 기반인 복음주의 세력을 결집하는 정치적 성격도 있었다.
J D 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관은 영상축사를 했다. 밴스 부통령은 축사에서 “우리의 신앙이 미국을 지탱하는 버팀목이라는 사실은 건국 선조들에게 너무나도 명백한 일이다”며 “신앙은 하나의 국민으로서 우리의 가장 근본적인 토대였으며, 만약 이 토대가 무너진다면 우리를 미국인으로 만들어 주는 바로 그 가치들도 함께 무너질 것”이라고 했다.
헤그세스 장관은 미국 독립전쟁 당시 건국의 아버지 조지 워싱턴이 영국군에게 패배했던 ‘밸리 포지’에서 무릎을 꿇고 기도하는 그림이 자신의 집무실에 있다며 “워싱턴의 본을 따라 그가 그랬던 것처럼 쉬지 않고 기도하자”고 말했다.
트럼프와 가까운 프랭클린 그레이엄 목사는 영상 축사에 나왔다. 그는 “2026년의 영적 분위기는 1776년 건국의 아버지들이 세운 나라와는 크게 다르다. 당시 미국인의 대다수는 적어도 성경에 대한 기본적인 이해를 가지고 있었다”며 “오늘날 성경은 학교에서 그리고 대체로 공공장소에서 사라졌으며 도덕적 타락은 점점 더 깊은 수렁으로 빠져들고 있다”고 말했다. 그러면서 “우리 각자와 우리나라가 하나님 앞에 자신을 낮추고 죄를 고백하며 회개하는 마음으로 우리 조상들의 하나님께 돌아오기를 기도한다”고 말했다. 그의 부친인 빌리 그레이엄 목사가 1969년 리처드 닉슨 대통령 취임식에서 신앙이 미국 사회의 기둥이라고 기도하는 모습도 상영됐다.
공화당 소속 팀 스콧 연방 상원의원은 열정적인 목소리와 몸짓으로 “우리가 만왕의 왕이시며 전능하신 하나님 앞에 자신을 낮출 때 미국은 회복력 있는 나라임을 증명해 왔다”고 했다. 흑인인 그는 민권 운동의 상징인 마틴 루서 킹 목사와 로자 파크스 등의 신앙을 거론한 뒤 “은혜 아래에서 우리는 여전히 진정으로 하나의 나라”라고 말했다.
전국에서 온 교계 인사들이 릴레이로 기도에 나서고 미 해군 군악대가 연주를 했다. 연사들 대부분은 보수적 복음주의 개신교도들이었다. 참석자들은 연설을 들으며 찬송을 불렀고, 행사 중간중간 ‘유에스에이(USA)’를 연호하기도 했다. 무대 배경 화에는 십자가와 함께 대형 성조기, 미국 건국의 공로자들이 모습이 그려졌다. 행사 관계자들은 약 1만5000명이 참석한 것으로 추산했다.
일각에서는 보수 기독교계가 중심이 돼 트럼프 행정부를 지지하는 이번 예배를 비판하는 목소리도 나왔다. 진보 성향의 기독교 단체 ‘소저너스’를 이끄는 애덤 러셀 테일러 침례교 목사는 AP통신에 “우리가 진정으로 우려하는 것은 이번 봉헌이 기독교 신앙 내에서도 매우 좁고 이념적인 일부에만 국한돼 종교의 자유라는 우리나라의 근본적인 약속을 저버리는 것”이라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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