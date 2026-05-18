[단독]트럼프, 李대통령에 “김정은 날 좋아해, 만나고 싶다” 언급

[단독]트럼프, 李대통령에 “김정은 날 좋아해, 만나고 싶다” 언급
“北 대화하기 쉽지 않다” “中도 북핵 우려한다” 취지 설명도
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 “김정은 북한 국무위원장이 나를 좋아한다. 가능하면 김 위원장을 만나고 싶다”고 말한 것으로 알려졌다.
18일 정부 고위 당국자에 따르면 트럼프 대통령은 전날 이재명 대통령과의 통화에서 김 위원장과의 오랜 친분 관계를 설명하며 이같이 언급한 것으로 전해졌다. 다만 북·미 정상회담 개최 가능성과 관련해선 “(현재는) 북한과 대화하기 쉽지 않다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.
이 당국자는 “(트럼프 대통령이) 중국도 북핵에 대해 우려가 좀 크더라는 정도의 얘기를 (했다)”고 말했다.
강유정 청와대 수석대변인은 전날 서면브리핑에서 “이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 것을 평가하였으며, 트럼프 대통령은 앞으로도 한미 정상 간의 긴밀한 공조를 기초로 한반도의 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 해나가겠다고 했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또 이 대통령을 향해 “이 대통령이 스트롱맨이라는 것을 알고 있다. 인기가 많다는 것도 알고 있다”고도 말했다고 한다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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