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애니메이션 ‘강치아일랜드 시즌2’…울릉도·독도 마케팅 박차

입력:2026-05-18 07:57
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경북문화재단 콘텐츠진흥원, 울릉크루즈와 머천다이징(MD) 입점 및 상품 개발 논의

경북문화재단 콘텐츠진흥원 관계자들이 독도를 방문해 ‘강치아일랜드 시즌2’의 성공적인 방영과 글로벌 진출을 기원했다. 경북문화재단 콘텐츠진흥원 제공

경북문화재단 콘텐츠진흥원(이하 진흥원)은 지난 15일 울릉도와 독도를 방문해 애니메이션 ‘강치아일랜드 시즌2’ 마케팅과 지역협력 강화에 나섰다고 18일 밝혔다.

진흥원이 경북도와 ㈜픽셀플레넷과 제작한 ‘강치아일랜드 시즌2’가 KBS-2TV에서 지난 6일 첫 방영된 뒤 얻고 있는 열기를 이어가려는 취지다.

이번 방문은 ‘강치아일랜드 시즌2’의 파급력을 오프라인으로 확대하고 울릉도 관광 인프라와 결합한 캐릭터 산업화 모델을 구축하기 위해 마련됐다.


진흥원은 먼저 포항~울릉 노선의 대형 선사인 울릉크루즈 관계자들과 만나 애니메이션 IP(지식재산권)를 활용한 다양한 협력 방안을 논의했다. 크루즈 기프트샵 내 ‘강치아일랜드’ 전용 코너를 설치해 캐릭터 인형, 문구 세트 등 머천다이징(MD) 상품 판매와 이용객 대상 이벤트를 진행하는 등 ‘테마 크루즈’ 도약을 위한 협력을 강화하기로 했다.

이어 울릉 저동초등학교를 방문해 어린이들을 대상으로 특별 나눔 행사를 진행했다. 애니메이션 속 주인공인 ‘강치’가 단순한 캐릭터를 넘어 울릉도 아이들에게 자긍심을 심어주기 위해 기획됐다. 아이들은 강치, 음치, 아치 등 인기 캐릭터 인형과 특별 제작된 문구 세트를 선물받고 TV에서 보던 캐릭터의 등장에 열렬한 환호를 보냈다.

또 울릉군청과의 실무 협의에서는 울릉도 전역 관광 인프라와 애니메이션과 연계한 홍보 체계 구축을 통해 지역을 대표하는 문화 관광브랜드로 육성하고 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 방안을 모색했다.


마지막으로 독도 방문을 통해 ‘강치아일랜드 시즌2’의 성공적인 방영과 글로벌 진출을 기원했다. 단순한 홍보를 넘어 독도 상징물로서 ‘강치’가 지닌 문화적 가치와 K-콘텐츠로서의 경쟁력을 보여줄 수 있는 시간이었다.

이종수 진흥원장은 “‘강치아일랜드 시즌2’ 방영을 기점으로 울릉도와 독도의 상징인 ‘강치’를 글로벌 캐릭터로 키워나갈 것”이라며 “울릉군 및 지역 관광업계와 손잡고 K-콘텐츠가 지역 경제 활성화를 이끄는 핵심 동력이 되도록 전력을 다하겠다”고 밝혔다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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