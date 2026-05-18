백악관 “트럼프·시진핑, 北 비핵화 공동 목표 확인”…이란전쟁과 함께 거론된 북핵

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 베이징 중난하이 정원에서 대화를 나누는 모습. 연합뉴스

이란 전쟁과 함께 거론된 셈이다. 수면 아래로 가라앉았던 북한 비핵화 문제가 정상회담에서 주요 의제로 다뤄지고 백악관 공식 문서로 거론됐다는 점은 의미가 있지만 구체적인 행동으로 이어질지는 불투명하다.