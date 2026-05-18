백악관 “트럼프·시진핑, 北 비핵화 공동 목표 확인”…이란전쟁과 함께 거론된 북핵
미국 백악관이 17일(현지시간) 미·중 정상회담에서 북한 비핵화가 양국 정상의 ‘공동의 목표’라는 점을 재확인했다고 발표했다. 그동안 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한을 ‘핵 보유 세력(Nuclear Power)’라고 불러왔고 중국 역시 북한 비핵화에 소극적이었지만 이번 회담에서는 두 정상이 ‘북한 비핵화’를 명시적으로 재확인했다는 게 백악관 설명이다.
백악관이 이날 홈페이지에 공개한 ‘팩트시트’에 따르면 ‘평화와 번영에 기여’라는 항목에 미·중 관계의 전략적 안정 관계 구축, 이란 핵무기 보유 반대와 호르무즈 해협 재개방에 이어 북한 비핵화가 마지막으로 포함됐다. 백악관은 “트럼프 대통령과 시 주석은 북한의 비핵화라는 공동의 목표를 재확인했다”고 밝혔다.
미·중 관계와 이란 전쟁 외의 지정학적 이슈로는 북한 비핵화 문제가 유일하게 들어간 셈이다. 백악관은 이런 내용을 나열한 뒤 “트럼프 대통령과 시 주석은 전 세계 기업과 소비자에게 안정성과 신뢰를 더해줄 여러 현안에 합의했다”고 설명했다.
트럼프의 방중을 수행한 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표도 이날 미 ABC방송과의 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석은 한반도 비핵화 목표 유지에 동의했다”고 설명했다.
트럼프와 시 주석이 지난주 정상회담에서 한반도 문제를 논의했다는 내용은 중국 외교부의 발표로 전해졌다. 하지만 두 정상이 북한 비핵화를 ‘공동의 목표’로 거론했다는 것은 이번에 처음 확인됐다.
그동안 백악관과 국무부 등 미국 정부의 공식 입장은 북한 비핵화 원칙에 변함이 없다는 것이었다. 하지만 트럼프는 2기 취임 이후 여러 차례 북한을 핵 보유 세력으로 부르면서 북한을 사실상의 핵보유국으로 인정하는 것 아니냐는 우려를 낳았다. 특히 지난해 12월 공개된 트럼프 행정부의 국가안보전략(NSS)에서는 ‘북한’이라는 단어 자체가 등장하지 않았다. 지난 1월 공개된 국방전략(NDS)에서도 북한의 핵과 미사일을 “분명하고 현존하는 위협”이라고 거론하면서도 비핵화는 언급되지 않았다.
중국 역시 북한 비핵화를 우선순위에 두진 않았다. 중국이 지난해 11월 발표한 ‘신시대 중국의 군비 통제, 군축 및 비확산’이란 제목의 백서에서도 한반도 비핵화 지지 문구가 처음으로 생략됐다.
이처럼 최근 미국과 중국의 주요 안보 문건에서 사라졌던 북한 비핵화가 정상회담에서 이란 전쟁과 함께 거론된 셈이다. 수면 아래로 가라앉았던 북한 비핵화 문제가 정상회담에서 주요 의제로 다뤄지고 백악관 공식 문서로 거론됐다는 점은 의미가 있지만 구체적인 행동으로 이어질지는 불투명하다.
팩트시트의 나머지 항목들은 정상회담 이후 알려진 내용과 대동소이했다. 백악관은 트럼프와 시 주석이 양국의 경제 관계를 최적화하기 위해 미·중 무역위원회와 미·중 투자위원회를 설립했다고 밝혔다. 또 중국의 보잉 항공기 200대 구매, 올해부터 2028년까지 연간 170억 달러(25조5000억원) 규모의 미국산 농산물 구매, 쇠고기 시장 개방 등이 합의됐다고 밝혔다. 대부분 기존에 알려진 내용이다.
팩트시트에는 중국이 핵심광물 통제와 관련해 미국의 공급망 부족 우려를 해결하기로 했다는 내용도 들어갔다. 이트륨, 스칸디움 등 희토류와 기타 핵심 광물 등이 거론됐다. 또 중국은 희토류 생산·가공 장비와 기술의 판매 금지와 제한에 대해서도 미국의 우려를 해결할 예정이라고 팩트시트는 밝혔다. 다만 구체적인 조치는 포함되지 않았다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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