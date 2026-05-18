중국 방문 일정을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란을 겨냥해 “시간이 얼마 없다”면서 “서둘러 움직이는 것이 좋을 것이고 그렇지 않으면 그들에게 아무 것도 남지 않을 것”이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 밝히고 “시간이 핵심!”이라고 재차 강조했다.
미국의 요구에 부응하는 종전안을 신속히 내놓으라고 재촉하면서 그렇지 않을 경우 강도 높은 군사작전을 벌일 수 있다고 압박한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 미 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서도 시간이 얼마 없다면서 더 나은 협상안을 가져오지 않으면 이전보다 강력하게 이란을 공격할 것이라고 주장했다.
트럼프 대통령은 19일 백악관 상황실에 안보팀을 소집해 대이란 군사옵션 재개 여부를 논의할 것으로 보인다고 악시오스는 전했다.
트럼프 대통령은 토요일인 16일 워싱턴DC 인근의 본인 소유 골프장에서 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 스티브 윗코프 특사 등을 만나 대이란 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
13∼15일 중국 방문을 마치고 돌아오자마자 다시 이란의 비핵화 및 호르무즈 해협 개방 합의를 전제로 한 종전 도모에 속도를 내는 모양새다.
트럼프 대통령은 이란과의 합의 타결을 원하고 있으나 이란이 원하는 만큼의 양보에 선뜻 나서지 않음에 따라 제한적 타격을 비롯한 군사적 옵션 채택을 검토하는 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 자신과의 회담에서 호르무즈 해협 개방을 지원할 용의를 보였다고 밝혔으나 실제로 중국이 이란전쟁 해결을 위해 어디까지 개입할지는 미지수인 상황이다.
지난 2월 28일 미국이 대이란 군사작전을 시작한 이래 이란전쟁은 12주차에 접어들었다. 트럼프 대통령은 유가 상승 압박 속에 이란의 핵포기와 호르무즈 해협 개방을 골자로 출구를 시급히 모색하고 있으나 좀처럼 이란과의 절충점을 찾지 못하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 트럼프 “이란 서두르지 않으면 아무것도 남지 않을 것” 경고
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