[속보] 美무역대표 “트럼프-시진핑, ‘한반도 비핵화’ 목표에 동의”
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 14∼15일 중국을 방문했을 때 시진핑 중국 국가주석과 한반도 비핵화 목표를 유지한다는 데 동의했다고 미국 측 정상회담 배석자가 밝혔다.
제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 17일(현지시간) 미 ABC 방송과의 인터뷰에서 ‘이번 (미중) 정상회담에서 별다른 성과가 없었다는 비판에 어떻게 답변하겠나. 가장 구체적인 성과는 무엇이었나’라는 질의를 받았다.
그리어 대표는 이에 “몇가지 항목이 있다고 말하겠다. 좀더 구체적인 내용은 며칠 내 팩트시트가 나올 것”이라며 “이 중 일부는 정말 외교 정책에 연관된 것인데 트럼프 대통령과 시진핑 국가 주석은 한반도 비핵화 목표 유지에 동의했다”고 답했다.
그리어 대표는 또 “두 정상은 호르무즈 해협이 통행료 없이 개방되고 깨끗해져야 한다는 것을 원한다는 데 동의했다”고 덧붙였다.
그리어 대표는 이번 트럼프 대통령의 중국 방문을 수행했으며, 14일 정상회담과 이튿날 차담 및 업무오찬 등 공식 회담 자리에 모두 배석했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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