[속보] 李 대통령, 트럼프에 “성공적 방중 축하…세계 평화 기여할 것”

[속보] 李 대통령, 트럼프에 “성공적 방중 축하…세계 평화 기여할 것”
이재명 대통령이 17일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 통화에서 성공적 방중에 축하를 건넸다. 양국 정상은 미중 회담 결과와 한반도 문제, 지난해 발표한 공동설명자료 이행 등을 공유·논의했다.
청와대는 이 대통령이 이날 오후 10시부터 서울 한남동 대통령 관저에서 트럼프 대통령과 30분간 통화하고 지난 14~15일 진행된 미중 정상회담 결과와 한·미 관계의 발전 방안에 대해 의견을 나눴다고 강유정 수석대변인 명의 서면 브리핑을 통해 밝혔다.
이 대통령은 트럼프 대통령의 국빈 방중이 성공적으로 이뤄진 것을 축하하며 미중관계의 안정적 관리가 인도·태평양 지역, 나아가 세계의 평화와 번영에 기여할 것이라고 평가했다.
청와대는 트럼프 대통령이 이 대통령에게 미중 정상회담 결과를 설명했다고 전했다. 트럼프 대통령은 향후 한미 정상간 긴밀한 공조를 바탕으로 한반도 평화·안정을 위해 필요한 역할을 하겠다고 말한 것으로 파악됐다.
두 정상은 지난해 발표한 공동설명자료(조인트 팩트 시트)의 이행 의지도 재확인했다고 한다. 강 수석대변인은 “양 정상은 공동설명자료가 한미동맹을 새로운 차원으로 업그레이드한 역사적 합의라는 점을 상기하고, 합의의 충실한 이행을 위해 노력해 나가자고 했다”고 설명했다.
중동 문제도 언급됐다. 청와대는 “이 대통령은 중동 상황 해결을 위한 트럼프 대통령의 적극적 리더십을 평가하고, 중동에서 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다고 했다”고 밝혔다. 양 정상이 다음 달로 예정된 G7 정상회의에서 재회하기를 기대했다고도 덧붙였다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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