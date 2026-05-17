강진원 후보에 덮친 ‘3중 악재’…부녀자 성범죄 의혹 등 해명해야

“손이 들어와 신체 주요 부위 만졌다” 고발…강 후보 “흑색선전” 의혹 부인



유부녀 강제추행·인사 금품 요구 의혹…‘후보 검증 요구 목소리’ 확산



강진원, 당원자격정지로 탈당…민주당 “세 번 탈당 정치에 복당은 없다”

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6·3 지방선거 전남 강진군수 선거에 무소속으로 나선 강진원 후보를 둘러싼 각종 의혹이 잇따라 제기되면서 지역 선거판이 요동치고 있다.



민주당 탈당을 반복하며 강진군수 4선에 도전하는 강 후보가 군수 재직 시 제기된 승진 인사 관련 금품 요구 의혹, 불법 당원 모집 논란에 이어 부녀자를 강제추행한 혐의로 최근 수사기관에 고발당하면서 피의자 신분으로 경찰 조사를 앞두고 있기 때문이다.



지역 정가에서는 강 후보가 성범죄 등 이같은 구체적 의혹에 대해 적극적인 해명에 나서야 한다는 지적이다. 더구나 2019년 10월 성범죄를 당했다고 주장하는 피해 여성의 사건 일지와 강 후보가 허위 사실로 주장하는 강제추행 의혹 시기와도 맞지 않으면서 가짜 해명 논란도 더해지고 있다.



부녀자 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측은 “당시는 코로나19 확산으로 집합 금지가 엄격했던 시기였으며, 선거 이후 자숙 중이던 본인이 해당 장소를 방문했다는 주장 자체가 거짓이다”고 적극 반박했다.



하지만 국내에서 발생한 코로나는 2020년 1월말 첫 확진자가 발생해 3월부터 본격 확산됐다. 강 후보의 주장이 허위사실 논란으로 번지는 모양새다.







피해 여성 A씨는 당시 상황에 대한 구체적인 진술을 한 것으로 전해졌다. A씨 측의 고발장 등에 따르면 당시 전직 군수였던 강 후보는 술에 취한 상태로 먼저 노래주점에서 여성 선후배 5~6명이 자리하고 있는 A씨 일행 술자리에 합석했다.



이어 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고, A씨가 자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다는 것이 A씨 측 주장이다.



A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다.



강제추행을 당했다고 주장하는 A씨는 동석한 일행 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 다른 지인에게 바로 알린 뒤 강 군수를 내보내게 되면서 당시 상황이 종료됐다고 주장하고 있다.



A씨 측은 수년간 문제를 제기하지 못한 이유에 대해 “지역사회 유력 인사인 강 후보로부터 받을 불이익과 가정에 미칠 영향이 두려웠기 때문이다”면서 “최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.



이어 “하지만 강 후보 측이 범행에 대한 반성이나 사과는 커녕 언론 보도를 부인하며 오히려 피해자와 언론사를 허위사실 유포자로 몰아가는 모습을 보며 더 이상 침묵해서는 안 되겠다고 판단했다”면서 “높은 도덕성과 청렴성을 가지고 군정을 이끌어가야할 강 후보가 저지른 범행에 대한 진실을 찾고 그에 따른 응당한 처벌이 이뤄지길 바라는 간절한 심정으로 고발을 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.



A씨 측은 “2차 피해 우려 속에서도 같은 피해가 반복되지 않기를 바라는 마음으로 강 전 군수를 고발하니, 철저히 수사하여 엄벌하여 주시길 바란다”고 촉구했다.



이에 대해 강 후보 측은 “선거를 앞둔 정치 공작이자 명백한 흑색선전”이라며 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 또 허위사실 유포와 명예훼손 등에 대해 강경 대응 방침을 밝힌 상태다.



무소속 강진원 전남 강진군수 후보가 11일 과거 술자리에서 여성을 강제추행한 혐의로 수사기관에 고발당했다. 피해자 측 여성 A씨는 최근 광주 여성민우회 성폭력상담소에서 상담을 받은 데 이어 이날 오전 강 전 군수를 강제추행 혐의로 수사기관에 고발했다. 독자 제공

두 번째로는 승진 인사 과정에서 불거진 금품 요구 의혹이다. 강진군 한 공무원은 승진을 앞둔 시점에서 “승진하려면 인사를 해야 한다”는 말을 들었다고 주장했다. 여기서 사용된 ‘인사’라는 표현이 금품 요구를 뜻하는 은어 아니냐는 의혹이 제기되면서 논란은 단순 개인 일탈 차원을 넘어서는 모양새다. 중간 브로커 개입 가능성까지 거론되면서 승진 시스템 전반에 구조적 문제가 있는 것 아니냐는 의구심도 제기되고 있다.



세 번째는 불법 당원 모집 및 선거법 위반 논란이다. 강 후보 측은 지난해 8월 민주당 중앙당에 제출한 당원 명부와 관련해 허위 당원 모집 의혹에 휩싸였다. 지방선거를 앞두고 특정 주소지에 수십 명이 거주하는 것처럼 등록해 조직적으로 당원을 모집했다는 의혹이 제기된 것이다.



논란이 확산되자 더불어민주당은 당시 정청래 당대표 지시로 사실조사에 착수했고, 강진원 군수에 대해 당원자격정지 1년 징계를 의결했다. 이후 이의신청으로 징계 수위는 6개월 자격정지로 감경됐지만, 공천 배제와 탈당 논란 등 후폭풍은 이어졌다.



민주당은 강 후보의 행보를 두고 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.



이어 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강력히 밝혔다.



이처럼 강 후보를 둘러싼 ‘3중 악재’는 단순한 이미지 타격을 넘어 후보 자질과 군정 운영 전반에 대한 신뢰 문제로 확산되고 있다는 분석이 나온다.



특히 성추행 의혹과 인사 금품 의혹, 불법 당원 모집 논란 모두 공직 윤리와 직결된 사안이라는 점에서 “몰랐다”거나 “정치 공세”라는 해명만으로는 유권자 의구심을 잠재우기 쉽지 않을 것이라는 시각도 적지 않다.



경찰은 강 후보에게 제기된 승진 인사 관련 금품 요구 의혹에 대한 내사에 착수했고, 부녀자 강제추행 의혹에 대한 성범죄 혐의에 대해서는 조만간 피해 여성 등에 대한 조사를 마친 뒤 강 후보를 피의자로 불러 조사할 방침이다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 전남 강진군수 선거에 무소속으로 나선 강진원 후보를 둘러싼 각종 의혹이 잇따라 제기되면서 지역 선거판이 요동치고 있다.민주당 탈당을 반복하며 강진군수 4선에 도전하는 강 후보가 군수 재직 시 제기된 승진 인사 관련 금품 요구 의혹, 불법 당원 모집 논란에 이어 부녀자를 강제추행한 혐의로 최근 수사기관에 고발당하면서 피의자 신분으로 경찰 조사를 앞두고 있기 때문이다.지역 정가에서는 강 후보가 성범죄 등 이같은 구체적 의혹에 대해 적극적인 해명에 나서야 한다는 지적이다. 더구나 2019년 10월 성범죄를 당했다고 주장하는 피해 여성의 사건 일지와 강 후보가 허위 사실로 주장하는 강제추행 의혹 시기와도 맞지 않으면서 가짜 해명 논란도 더해지고 있다.부녀자 강제추행 의혹에 대해 강 후보 측은 “당시는 코로나19 확산으로 집합 금지가 엄격했던 시기였으며, 선거 이후 자숙 중이던 본인이 해당 장소를 방문했다는 주장 자체가 거짓이다”고 적극 반박했다.하지만 국내에서 발생한 코로나는 2020년 1월말 첫 확진자가 발생해 3월부터 본격 확산됐다. 강 후보의 주장이 허위사실 논란으로 번지는 모양새다.가장 큰 파장을 일으키고 있는 부녀자 강제추행 의혹은 2019년 10월 강진읍 한 노래주점에서 강 후보가 가정이 있는 피해 여성의 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다는 주장이다.피해 여성 A씨는 당시 상황에 대한 구체적인 진술을 한 것으로 전해졌다. A씨 측의 고발장 등에 따르면 당시 전직 군수였던 강 후보는 술에 취한 상태로 먼저 노래주점에서 여성 선후배 5~6명이 자리하고 있는 A씨 일행 술자리에 합석했다.이어 A씨에게 자신의 옆자리에 앉을 것을 권유했고, A씨가 자리에 앉자 갑자기 하의 안으로 손을 넣어 신체 주요 부위를 만지는 등 강제추행을 했다는 것이 A씨 측 주장이다.A씨는 “순간 극심한 수치심과 당혹감에 몸이 얼어붙을 정도의 충격을 받았고 곧바로 자리를 벗어났다”고 상황을 설명했다.강제추행을 당했다고 주장하는 A씨는 동석한 일행 B씨에게 곧바로 피해 사실을 알렸으며, B씨는 이같이 주장한 피해 내용을 다른 지인에게 바로 알린 뒤 강 군수를 내보내게 되면서 당시 상황이 종료됐다고 주장하고 있다.A씨 측은 수년간 문제를 제기하지 못한 이유에 대해 “지역사회 유력 인사인 강 후보로부터 받을 불이익과 가정에 미칠 영향이 두려웠기 때문이다”면서 “최근 강진군청 공무원의 승진 인사 관련 금품 요구 의혹 보도를 접하며 더 이상 침묵하는 것은 지역 사회에 대한 도리가 아니라고 판단해 양심선언을 하게 됐다”고 밝혔다.이어 “하지만 강 후보 측이 범행에 대한 반성이나 사과는 커녕 언론 보도를 부인하며 오히려 피해자와 언론사를 허위사실 유포자로 몰아가는 모습을 보며 더 이상 침묵해서는 안 되겠다고 판단했다”면서 “높은 도덕성과 청렴성을 가지고 군정을 이끌어가야할 강 후보가 저지른 범행에 대한 진실을 찾고 그에 따른 응당한 처벌이 이뤄지길 바라는 간절한 심정으로 고발을 결심하게 됐다”고 배경을 설명했다.A씨 측은 “2차 피해 우려 속에서도 같은 피해가 반복되지 않기를 바라는 마음으로 강 전 군수를 고발하니, 철저히 수사하여 엄벌하여 주시길 바란다”고 촉구했다.이에 대해 강 후보 측은 “선거를 앞둔 정치 공작이자 명백한 흑색선전”이라며 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 또 허위사실 유포와 명예훼손 등에 대해 강경 대응 방침을 밝힌 상태다.두 번째로는 승진 인사 과정에서 불거진 금품 요구 의혹이다. 강진군 한 공무원은 승진을 앞둔 시점에서 “승진하려면 인사를 해야 한다”는 말을 들었다고 주장했다. 여기서 사용된 ‘인사’라는 표현이 금품 요구를 뜻하는 은어 아니냐는 의혹이 제기되면서 논란은 단순 개인 일탈 차원을 넘어서는 모양새다. 중간 브로커 개입 가능성까지 거론되면서 승진 시스템 전반에 구조적 문제가 있는 것 아니냐는 의구심도 제기되고 있다.세 번째는 불법 당원 모집 및 선거법 위반 논란이다. 강 후보 측은 지난해 8월 민주당 중앙당에 제출한 당원 명부와 관련해 허위 당원 모집 의혹에 휩싸였다. 지방선거를 앞두고 특정 주소지에 수십 명이 거주하는 것처럼 등록해 조직적으로 당원을 모집했다는 의혹이 제기된 것이다.논란이 확산되자 더불어민주당은 당시 정청래 당대표 지시로 사실조사에 착수했고, 강진원 군수에 대해 당원자격정지 1년 징계를 의결했다. 이후 이의신청으로 징계 수위는 6개월 자격정지로 감경됐지만, 공천 배제와 탈당 논란 등 후폭풍은 이어졌다.민주당은 강 후보의 행보를 두고 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.이어 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강력히 밝혔다.이처럼 강 후보를 둘러싼 ‘3중 악재’는 단순한 이미지 타격을 넘어 후보 자질과 군정 운영 전반에 대한 신뢰 문제로 확산되고 있다는 분석이 나온다.특히 성추행 의혹과 인사 금품 의혹, 불법 당원 모집 논란 모두 공직 윤리와 직결된 사안이라는 점에서 “몰랐다”거나 “정치 공세”라는 해명만으로는 유권자 의구심을 잠재우기 쉽지 않을 것이라는 시각도 적지 않다.경찰은 강 후보에게 제기된 승진 인사 관련 금품 요구 의혹에 대한 내사에 착수했고, 부녀자 강제추행 의혹에 대한 성범죄 혐의에 대해서는 조만간 피해 여성 등에 대한 조사를 마친 뒤 강 후보를 피의자로 불러 조사할 방침이다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지