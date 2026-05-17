대학가서 사라진 페미니즘?…“드러내진 않지만 실천 영역으로”

강남역 살인사건 10주기, 달라진 대학가 풍경

강남역 살인사건 10주기 추모행사가 열린 17일 서울 서초구 강남역 10번 출구 앞에서 한 시민이 출구에 붙어 있는 추모 포스트잇을 휴대전화로 촬영하고 있다. 연합뉴스

졸업생 A씨(29)는 “강남역 사건 직후에는 대학가 곳곳에 여성 혐오를 규탄하는 대자보가 붙었고 페미니즘 연대모임 등이 활발하게 목소리를 냈지만, 코로나 팬데믹 이후 다시 학교에 가보니 이런 문화 자체가 많이 옅어진 느낌이었다”고 전했다.

“예전처럼 운동권 방식의 페미 활동은 줄었지만 여성 혐오 발언이나 딥페이크 문제 등에 대한 문제의식은 어느 정도 공감대가 있다”며

“개인적 실천과 감수성의 영역으로 옮겨간 것 같다”고 말했다.

“강남역 살인사건 이후 젊은 여성 대부분은 페미니즘에 대한 맥락을 공유하면서 살아갈 것”며 “조용히 퍼져나가는 힘을 믿는다”고 강조했다.