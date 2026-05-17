대학가서 사라진 페미니즘?…“드러내진 않지만 실천 영역으로”
강남역 살인사건 10주기, 달라진 대학가 풍경
2016년 5월 강남역 살인사건과 2018년 미투 열풍 이후 대학가를 뒤덮었던 페미니즘 담론은 시간이 지난 지금 눈에 띄게 위축된 모습이다.
경기도 포천 소재 한 대학에 다니는 현모(21)씨는 17일 국민일보에 “학교에서 페미니즘 관련 이야기를 공개적으로 꺼내는 것이 조심스럽다. 페미니즘을 단순히 ‘남성 혐오’처럼 여기는 경우가 많다고 느낀다”고 말했다. 한국외대에 다니는 신채연(26)씨는 “예전에는 학내에서 불법촬영을 규탄하는 시위도 열리고 여성폭력 범죄에 대해 공론화할 공간이 많았는데 지금은 그때보다 상황이 녹록지 않다”고 말했다.
대학가에서 페미니즘 담론이 위축된 배경으로는 대학생 익명 커뮤니티 에브리타임 등을 중심으로 한 페미니즘에 대한 혐오 분위기가 자리 잡은 영향이 크다는 분석이 나온다. 강나연 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원은 “에브리타임에서 백래시(사회·정치적 변화에 대한 반발)가 심해지면서 페미니즘 동아리 활동가나 학보사 기자 등을 타깃으로 한 사이버불링(온라인에서의 괴롭힘)을 하는 경우가 많았다”고 말했다. 이어 “여성학 수업을 듣고 싶어도 에브리타임 친구 기능으로 시간표가 공유되다 보니 ‘너 페미(페미니스트)냐’는 말을 들을까 봐 수업 신청을 망설이는 사례도 꽤 있었다”고 덧붙였다.
코로나19 비대면 시기를 거치며 학생사회 전반의 공론장이 약화한 것도 페미니즘 담론이 힘을 잃은 주된 이유로 거론된다. 연세대 졸업생 A씨(29)는 “강남역 사건 직후에는 대학가 곳곳에 여성 혐오를 규탄하는 대자보가 붙었고 페미니즘 연대모임 등이 활발하게 목소리를 냈지만, 코로나 팬데믹 이후 다시 학교에 가보니 이런 문화 자체가 많이 옅어진 느낌이었다”고 전했다.
대학가 페미니즘 운동의 상징이었던 총여학생회도 잇따라 사라지고 있다. 2013~2014년 건국대·서울시립대·중앙대·홍익대를 시작으로 숭실대(2016년), 성균관대·동국대·광운대(2018년), 연세대(2019년), 경희대(2021년), 한양대(2025년) 등이 총여학생회를 폐지했다. 연세대 출신인 김모(27)씨는 “총여학생회가 열던 강연과 행사들이 없어지면서 페미니즘 논의 자체가 비가시화된 측면이 있다”고 분석했다.
다만 대학가 페미니즘 운동이 예전 같지 않은 상황에서도 학생들 사이에 페미니즘 담론에 대한 감수성은 어느 정도 자리 잡았다는 의견도 있다. 김씨는 “예전처럼 운동권 방식의 페미 활동은 줄었지만 여성 혐오 발언이나 딥페이크 문제 등에 대한 문제의식은 어느 정도 공감대가 있다”며 “개인적 실천과 감수성의 영역으로 옮겨간 것 같다”고 말했다.
신씨는 “강남역 살인사건 이후 젊은 여성 대부분은 페미니즘에 대한 맥락을 공유하면서 살아갈 것”며 “조용히 퍼져나가는 힘을 믿는다”고 강조했다.
이찬희 김다연 기자 becoming@kmib.co.kr
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