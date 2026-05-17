AI 활용 후보 검증…김병수 캠프 “성과로 평가받겠다”
김병수 캠프, 데이터 기반 선거 주목
“네거티브 대신 AI 활용해 팩트체크”
김병수 국민의힘 김포시장 후보 캠프가 챗GPT 등 인공지능(AI)을 활용한 데이터 기반 후보 검증 전략을 제시해 주목받고 있다.
김병수 후보 캠프는 최근 공식 유튜브 채널에 “ChatGPT에게 지난 4년 동안 김포가 어떻게 바뀌었는지 물어봤다”는 제목의 영상을 공개했다.
영상은 유권자가 생성형 AI인 챗GPT에 김포시 변화상을 질문하면, AI가 온라인상의 객관적 데이터를 분석해 답변하는 방식으로 구성됐다. 별도의 정치 구호나 정당 홍보 없이 행정 성과 자체를 데이터로 검증받는 형식이다.
AI는 김병수 시장의 지난 4년 성과를 교통, 교육, 문화·체육, 복지, 미래성장 등 5개 분야로 분류해 제시했다.
주요 내용으로는 서울지하철 5호선 예비타당성조사 통과와 2·9호선 연장 추진, 교육발전특구 선정, 도심형 반려동물 공공진료센터 개소, 애기봉 평화생태공원의 관광 활성화 등이 포함됐다. AI는 이를 바탕으로 “당연하게 여겨지던 문제를 현실에 머물게 두지 않았다”고 평가했다.
이번 사례는 단순한 AI 활용 홍보를 넘어 정치권의 기존 네거티브 중심 선거 구도에 변화를 시도했다는 평가를 받고 있다.
김 후보 측은 상대 비방 대신 AI라는 제3의 분석 도구를 통해 정책과 성과를 검증받는 방식으로 유권자 신뢰 확보에 나섰다.
특히 중도층 유권자들 사이에서는 감정적 공방보다 객관적 데이터와 사실 검증을 중시하는 분위기가 확산되면서, AI 기반 분석 콘텐츠에 대한 관심도 높아지고 있다는 분석이다.
실제로 시민들이 직접 생성형 AI를 활용해 후보들의 공약 이행 여부와 행정 성과, 과거 발언 등을 비교·검증하는 사례도 늘고 있다.
김병수 후보 캠프 관계자는 “AI는 정치적 이해관계나 편향 없이 데이터와 실적으로 후보를 평가하는 도구”라며 “유권자들이 실시간 팩트체크를 하는 시대인 만큼 거짓이나 과장보다 검증 가능한 성과가 중요해지고 있다”고 말했다.
이어 “지난 4년간 축적된 명확한 성과와 데이터가 있었기에 AI 기반 선거 전략도 가능했다”며 “앞으로도 소모적 네거티브보다 정책과 실적으로 평가받는 선거 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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