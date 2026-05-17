박찬욱, 프랑스 최고 문화예술공로훈장 수훈… 한국인 4번째
박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 정부로부터 최고 등급의 문화예술공로훈장 ‘코망되르’를 받았다.
제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡고 있는 박 감독은 이날 프랑스 칸에서 카트린 페가르 문화부 장관이 수여하는 코망되르 등급의 문화예술공로훈장을 받았다.
세계 문화·예술 발전에 기여한 인물에게 수여되는 이 훈장은 슈발리에, 오피시에, 코망되르 세 단계로 나뉘는데 코망되르가 가장 높은 등급이다.
한국인이 코망되르 등급의 훈장을 받은 건 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 지난해 소프라노 조수미에 이어 네 번째다.
박 감독은 칸영화제에서 세 차례 수상하며 세계적 거장으로 위상을 높였다. 2004년 ‘올드보이’로 심사위원대상, 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 거머쥐며 ‘깐느 박’이라는 별칭을 얻었다. 올해는 한국인 최초로 경쟁 부문 심사위원장직을 수행 중이다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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