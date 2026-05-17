스마일게이트 퓨처랩, ‘2026 퓨처랩 교육 콘퍼런스’ 6월 개최
스마일게이트 퓨처랩이 다음 달 20일과 21일 이틀간 ‘2026 퓨처랩 교육 콘퍼런스’를 개최한다.
이번 행사의 주제는 ‘배움의 재정의, 인공지능 그리고 에이전시’다. 인공지능 시대에 주체적으로 선택하고 행동할 수 있는 역량인 에이전시의 개념적 가치를 제안한다.
콘퍼런스는 발표 세션과 패널토크로 구성된다. 미첼 레스닉 부이사장이 에이전시와 창의적 배움을 주제로 발표하며 에리엄 모고스 이사와 거 왕 교수가 연단에 올라 인공지능과 비판적 설계 역량을 논한다.
청소년 창작자 김나영 학생은 인공지능 영화 창작 경험을 공유한다. 이어 패널토크에는 캐런 윌킨슨 이사가 합류해 콘퍼런스 주제에 대한 통찰을 나눈다.
동시간대에는 초등학교 3학년부터 6학년을 대상으로 자율 창작 부스를 운영하는 청소년 워크숍이 열린다.
21일에는 교육자를 대상으로 신체 움직임으로 머신러닝 원리를 체험하는 프로그램 등 총 6개의 워크숍이 운영된다.
콘퍼런스 티켓은 15일부터 이벤터스 및 퓨처랩 홈페이지에서 예매할 수 있다. 티켓 판매금 전액은 어린이와 청소년을 위한 창의 환경 조성 지역 커뮤니티에 기부된다.
백민정 퓨처랩 센터장은 “지난 10년 간 미래 세대가 자신의 고유한 창의성을 발현할 수 있도록 창의환경을 조성해온 퓨처랩의 교육철학을 확산하고 사회적 아젠다를 제시하고자 마련했다”며 “이번 콘퍼런스가 많은 교육자, 학부모, 학생들에게 미래 교육에 대한 새로운 가치를 고찰할 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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