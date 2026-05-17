장동혁-정원오 설전 “보수당이면 진작 쫓겨나” “자다가 봉창”
장동혁 국민의힘 대표와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 SNS상에서 신경전을 벌였다. 장 대표가 주취 폭행 의혹을 거론하며 선공하자 정 후보는 “자당 후보 걱정 먼저 하라”고 받아쳤다.
정 후보는 17일 페이스북 게시물에서 “젊은 시절부터 군사독재자들이 만든 정당에는 관심도 없었다”며 “자다가 봉창 두드리는 소리”라고 밝혔다. 장 대표가 앞서 ‘새천년 NHK 사건’ 당시 현장에 있었던 민주당 정치인들과 정 후보를 나란히 언급하면서 “보수정당이었으면 진작 쫓겨났을 사람들”이라고 비판한 데 대해 반박하고 나선 것이다.
정 후보는 “오히려 보수정당, 국민의힘에서 퇴출 위기에 몰린 당사자는 장 대표 본인”이라고 역공했다. 그는 “장 대표는 지금 친윤인가, 절윤인가? 국민의힘 당원들조차 궁금해한다”고 지적했다.
그러면서 6·3 지방선거와 재보궐선거에 나서는 일부 국민의힘 후보들이 당 지도부와 거리를 두는 기류를 거론했다. 정 후보는 “서울과 부산, 지원 유세는 하는 것인가”라며 “당대표의 위신이 말이 아니다. 타당 후보에 대한 관심은 끄고, 자당 후보 걱정을 먼저 하는 것이 당대표가 할 일”이라고 날을 세웠다.
장 대표는 같은 날 페이스북 글에서 송영길 인천 연수갑 후보, 우상호 강원도지사 후보, 김민석 국무총리를 지칭하며 “이런 사람들이 여전히 민주당을 차지하고 앉아서 5·18 정신을 얘기한다. 그러니 정원오 같은 사람까지 민주당 서울시장 후보로 나왔다”고 비판했다. “이번 선거에서 국민께서 반드시 퇴출시켜 주셔야 한다”고도 했다.
국민의힘은 서울 양천구의회 속기록 등을 토대로 1995년 정 후보의 양천구청장 비서 시절 폭행 전과가 유흥업소 종업원에게 외박을 요구하는 과정에 벌어진 다툼에서 비롯됐다고 주장한 바 있다. 민주당은 이에 법원 판결문 등을 근거로 정치적 언쟁 과정에서 빚어진 충돌이라고 반박해왔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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