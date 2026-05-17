日 증권사, 59만전자‧400만닉스 전망 “구조적 성장주”
일본 증권사가 국내 시가총액 상위 1·2위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스를 구조적 성장주로 평가하며 목표주가를 대폭 올려잡았다.
노무라증권은 지난 15일(현지시간) 내놓은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 34만원에서 59만원으로 상향 제시했다. SK하이닉스의 목표가도 234만원에서 400만원으로 올렸다.
근거로는 반도체 산업 자체의 성격 변화를 들었다. 반도체주가 경기 호·불황에 따라 실적과 주가가 좌우되는 경기 민감주를 넘어 인공지능(AI) 시대의 구조적 성장주로 자리 잡고 있다는 시각이다.
그러면서 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC를 비교 대상으로 언급했다. 노무라증권은 “삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 6배 수준”이라며 “PER 20 안팎인 TSMC 수준의 밸류에이션을 적용받아야 한다”고 평가했다.
노무라증권은 향후 5년간 AI 산업 발전 과정에서 메모리 반도체 수급난이 계속될 것이며, 데이터센터 투자의 증가세 역시 메모리 수요를 늘리는 데 기여할 것이라고 내다봤다.
이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 또한 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망했다. 노무라증권은 삼성전자의 영업이익이 올해 307조원에서 2028년 511조원으로, SK하이닉스의 영업이익은 올해 281조원에서 2028년 480조원으로 확대될 것이라고 예상했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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