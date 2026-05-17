방신실, 막판 3홀차 열세 뒤집는 역전승으로 ‘매치퀸’ 등극…“다승 도전하겠다”

두산 매치플레이에서 최은우 연장전서 꺾어

홍진영, 3-4위전서 박결 추격 1홀차로 제쳐

17일 강원특별자치도 춘천시 라데나GC에서 끝난 KLPGA투어 두산 매치플레이에서 우승한 방신실. KLPGA

17일 강원도특별자치도 춘천시 라데나GC에서 열린 KLPGA투어 두산 매치플레이 결승전에서 14홀까지 3홀차 리드를 지키지 못하고 연장 혈투 끝에 준우승에 그친 최은우. KLPGA

18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 방신실은 먼저 파로 홀아웃했다. 그리고 최은우의 3m 가량의 파퍼트가 홀을 외면하자 피를 말리는 혈투에 마침표를 찍었다.