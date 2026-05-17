경찰, 정청래·장동혁 신변보호 조기 가동…SNS 테러 모의 수사
6·3 지방선거를 앞두고 소셜미디어에서 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥한 테러 모의 정황이 제기되면서 경찰이 수사에 착수했다. 경찰은 정 대표와 장동혁 국민의힘 대표에 대한 신변 보호도 예정보다 앞당겨 시행하기로 했다.
서울 영등포경찰서는 더불어민주당으로부터 수사 의뢰를 받아 정 대표를 상대로 한 ‘테러 모의’ 관련 조사에 나섰다고 17일 밝혔다.
경찰청은 이날 언론 공지를 통해 “민주당과 국민의힘 대표에 대한 전담 신변 보호 팀을 당 측과 협의해 조기 가동했다”고 밝혔다. 당초 신변 보호는 공식 선거운동 시작일인 오는 21일부터 시행될 예정이었으나, 관련 제보가 이어지면서 일정을 앞당긴 것이다.
다만 실제 보호 활동 시점은 두 정당의 지방 일정 등을 고려해 조율 후 확정될 예정이다.
경찰은 민주당과 국민의힘 외 다른 정당이 신변 보호를 요청할 경우에도 조기 가동 여부를 검토한다는 방침이다. 보호팀 규모와 운영 방식 등 세부 내용은 대상자 안전 문제 등을 이유로 비공개하기로 했다.
더불어민주당 선거대책위원회 강준현 공보단장은 이날 국회 기자회견에서 “공식 선거운동 기간을 불과 나흘 앞둔 상황에서 SNS 단체 대화방 등에서 집단적인 테러 모의 정황 제보가 잇따라 접수되고 있다”고 밝혔다.
이어 “단순한 분노 표출 수준이 아니라 구체적인 표현까지 언급된 상황”이라며 “전날 당 차원에서 경찰에 수사를 의뢰하고 신변 보호를 요청했다”고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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