문도엽, KPGA경북오픈에서 통산 6승째 거둬…“다음주 한국오픈 우승하고 싶다”

마지막홀 버디로 1타 차 역전승

제네시스 포인트 1위로 올라 서

FR 7언더 맹타 문동현 1타차 제쳐

17일 경북 구미시 골프존카운티 선산에서 열린 KPGA경북오픈에서 우승한 문도엽. KPGA

문도엽이 KPGA투어 통산 6승에 성공했다.



문도엽은 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 KPGA경북오픈(총상금 7억원) 마지막날 4라운드에서 보기 1개에 버디 5개를 솎아내 4언더파 67타를 쳤다.



최종합계 14언더파 270타를 기록한 문도엽은 이날 7타를 줄이며 맹추격전을 펼친 투어 2년차 문동현의 추격을 1타 차이로 따돌리고 시즌 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.



지난 9월 초 KPGA파운더스컵 이후 8개월여만의 통산 6승째다.



포인트 1000점을 획득한 문도엽은 시즌 제네시스 포인트 순위를 9위에서 1위로, 상금 1억4000만 원을 보태 시즌 상금 순위는 17위에서 4위(1억9492만4387원)로 끌어 올렸다.







15번 홀(파4)에서 레귤러온 실패로 1타를 잃어 문동현과 동타를 이루며 위기를 맞았다. 하지만 마지막 18번 홀(파5)에서 세 번째샷을 홀 30cm에 붙여 천금같은 버디를 잡아 1타 차 짜릿한 우승을 거두었다.



문도엽은 “우승해서 기쁘다. 나흘간 샷감이 좋아 버디 기회가 많았다”라며 “마지막홀 도착했을 때 공동 선두라는 걸 알았다. 고민 끝에 투온 전략을 택했는데 세 번째샷 위치가 좋지 않았다. ‘일단 파를 하고 연장에 대비해야겠다’고 마음 먹고 세 번째샷을 했은데 운좋게 핀에 붙었다”고 긴박했던 순간을 설명했다.



이어 “시즌 초반 페이스가 좋다. 남은 대회에서 우승을 추가하고 싶다”라며 “다음 주에 열리는 메이저대회 한국오픈에서 꼭 우승하고 싶다”고 각오를 다졌다.



이날 7타를 줄인 무서운 뒷심을 발휘한 김홍택이 2주 연속 우승 도전에 나선 오승택, 최승빈과 함께 공동 3위(최종합계 11언더파 273타)로 대회를 마쳤다.



김성현과 정태양도 나란히 7언더파 64타를 몰아쳐 박성국, 정찬민, 엄재웅, 유송규, 정재현 등과 함께 공동 6위(최종합계 10언더파 274타)에 입상했다.



이번 대회에서 우승하면 KPGA투어 사상 첫 통산 상금 60억 원을 달성할 수 있었던 박상현은 4타를 잃어 공동 23위(최종합계 7언더파 277타)로 대회를 마쳤다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 문도엽이 KPGA투어 통산 6승에 성공했다.문도엽은 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 KPGA경북오픈(총상금 7억원) 마지막날 4라운드에서 보기 1개에 버디 5개를 솎아내 4언더파 67타를 쳤다.최종합계 14언더파 270타를 기록한 문도엽은 이날 7타를 줄이며 맹추격전을 펼친 투어 2년차 문동현의 추격을 1타 차이로 따돌리고 시즌 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.지난 9월 초 KPGA파운더스컵 이후 8개월여만의 통산 6승째다.포인트 1000점을 획득한 문도엽은 시즌 제네시스 포인트 순위를 9위에서 1위로, 상금 1억4000만 원을 보태 시즌 상금 순위는 17위에서 4위(1억9492만4387원)로 끌어 올렸다.선두 박상현에 1타 뒤진 공동 2위로 최종 라운드에 들어간 문도엽은 전반에 3타를 줄이며 단독 선두로 올라섰다. 6개조 앞에서 경기를 펼친 문동현이 7타를 줄이는 엄청난 추격전을 펼쳤으나 13번 홀(파3) 버디로 1타 차 리드를 유지했다.15번 홀(파4)에서 레귤러온 실패로 1타를 잃어 문동현과 동타를 이루며 위기를 맞았다. 하지만 마지막 18번 홀(파5)에서 세 번째샷을 홀 30cm에 붙여 천금같은 버디를 잡아 1타 차 짜릿한 우승을 거두었다.문도엽은 “우승해서 기쁘다. 나흘간 샷감이 좋아 버디 기회가 많았다”라며 “마지막홀 도착했을 때 공동 선두라는 걸 알았다. 고민 끝에 투온 전략을 택했는데 세 번째샷 위치가 좋지 않았다. ‘일단 파를 하고 연장에 대비해야겠다’고 마음 먹고 세 번째샷을 했은데 운좋게 핀에 붙었다”고 긴박했던 순간을 설명했다.이어 “시즌 초반 페이스가 좋다. 남은 대회에서 우승을 추가하고 싶다”라며 “다음 주에 열리는 메이저대회 한국오픈에서 꼭 우승하고 싶다”고 각오를 다졌다.이날 7타를 줄인 무서운 뒷심을 발휘한 김홍택이 2주 연속 우승 도전에 나선 오승택, 최승빈과 함께 공동 3위(최종합계 11언더파 273타)로 대회를 마쳤다.김성현과 정태양도 나란히 7언더파 64타를 몰아쳐 박성국, 정찬민, 엄재웅, 유송규, 정재현 등과 함께 공동 6위(최종합계 10언더파 274타)에 입상했다.이번 대회에서 우승하면 KPGA투어 사상 첫 통산 상금 60억 원을 달성할 수 있었던 박상현은 4타를 잃어 공동 23위(최종합계 7언더파 277타)로 대회를 마쳤다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지