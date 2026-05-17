4500년의 신비, ‘인제 대암산용늪’ 탐방 재개
람사르 협약 국내 1호 습지이자 국내 유일 고층 습원인 강원도 인제 대암산 용늪 생태탐방이 16일부터 재개됐다. 이번 탐방은 10월 31일까지 운영된다.
해발 1280m에 있는 대암산 용늪은 약 4000~4500년 전 형성된 것으로 추정되는 국내 대표 고층습원이다.
1997년 우리나라가 람사르 협약에 가입하며 제1호 습지로 등록됐다. 그 가치를 인정받아 1999년 습지보호지역으로 지정됐다.
이곳은 북방계 식물과 희귀종 등 식물 343종, 동물 303종이 서식하는 생물 다양성의 산실이다.
특히 습원 식물이 대규모로 자생하고 있어 학술적 가치가 매우 높다.
생태계 보전을 위해 매년 일정 기간 제한된 인원에게만 그 신비로운 모습을 허용하고 있다.
탐방코스는 서흥리길, 가아리길로 나뉜다.
서흥리길은 대암산 용늪 탐방자지원센터에서 집결해 5km에 달하는 구간을 도보로 이동하는 코스다.
왕복 5시간이 소요되며 하루 120명까지 신청할 수 있다.
가아리길은 인제읍 가아리 산1번지에 있는 탐방안내소에서 용늪 입구까지 14km를 차량으로 이동하고 용늪 입구에서 도보로 이동하는 코스다.
왕복 3시간 정도 소요되며 제한 인원은 하루 30명이다.
용늪 탐방은 생태계 보호를 위해 100% 사전 예약제로 운영된다.
예약은 인제군 대암산 용늪 홈페이지에서 탐방 희망일 열흘 전까지 신청하면 된다.
서봉희 환경보호과장은 17일 “대암산 용늪은 전 세계적으로도 희귀한 생태 자산인 만큼 철저한 보전과 관리에 중점을 두고 있다”며 “이번 탐방 재개를 통해 많은 분이 자연의 경이로움을 체험하고 생태 보전의 중요성을 함께 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사