‘사망자 88명’ 에볼라 발견까지 3주… 조용한 확산에 불리해진 대응

콩고·우간다 에볼라 유행 ‘국제보건비상사태’

이미 의심환자 300여명… 사망자 90명 육박

콩고서 조용히 번진 3주… 우간다 수도까지

에볼라 6종인데 현장선 한 종만 검사 가능

치료제·백신 없어… 무방비로 시작된 유행

2018년 11월 6일(현지시간) 콩고민주공화국 부니아에서 한 의료진이 국경없는의사회(MSF)가 지원하는 에볼라 치료센터의 ‘레드존’에 들어가기 전 개인보호장비를 착용하는 모습. 이번 유행은 이투리주에서 발생했다. AFP연합뉴스

3주가 걸린 것으로 나타났다.

그러는 동안

바이러스는 다른 지역으로 광범위하게 확산됐고 국경을 넘어 우간다에서도 사망자를 발생시켰다. 발견이 늦어지면서 대응은 더 어려워졌다고 전문가는 지적했다.

병원체가 확인되기까지 3주가 걸렸다. 드레이크 소장은

“바이러스가 그보다 더 오래 퍼졌을 가능성도 있다”고 지적했다.

17번째 유행… 발견 왜 늦어졌나



검사 키트는 자이르 에볼라라는 특정 종만 탐지하도록 설계돼 있었다.

2019년 10월 4일(현지시간) 콩고민주공화국 동부 도시 부템보의 에볼라 치료센터 입구에 체온계가 놓여 있는 모습. 로이터연합뉴스

각각 처음

확인된 지역의 이름이 붙었다. 자이르 바이러스는 가장 널리 알려진 종이다.

민주콩고에서 기존에 발생한 에볼라 유행은 모두 자이르 종이 병원체였다. 2014년에는 서아프리카에서 대규모 유행을 일으켰다.

민주콩고 보건 당국은 확진을 위해 검체를

킨샤사의 국립 기준 실험실로 보내야 했다. 지난

15일 13개 검체 중 8개가 분디부교 양성 판정을 받았다.

가장 흔한 균주에 맞춰진 진단 체계가 희귀한 균주 앞에서 눈먼 상태였던 것”이라고 해설했다.

그는 “늦은 발견은 단지 시작 시점의 환자 수가 많다는 것만 의미하지 않는다”며 “에볼라 전파를 늦추는 조치가 일어나지 않은 채 유행이 커졌다는 뜻”이라고 말했다.

국경 뚫렸는데 치료제가 없다



역사회에서 격리하느냐는 감염병 유행 규모를 결정하는 주요 요인으로 평가된다. 유행 곡선을 꺾는 데는 이런 조치가 공식적인 생의학적 개입보다 중요하다고 드레이크 교수는 설명했다.

늦게 의료기관을 찾거나 아예 찾지 않았다.

그러는 동안 바이러스는 몽괄루, 르왐파라, 주도 부니아 등 3개 보건구역으로 퍼졌다. 민주콩고가 유행을 선

언했을 때는 국경을 넘어선 뒤였다.

아프리카 질병통제예방센터는

우간다와 남수단이 참여하는 국경 간 조정 회의를 소집했다.

한 남성이 16일(현지시간)콩고민주공화국 이투리주 부니아의 종합병원에 도착한 구급차에서 옮겨지고 있다. 로이터연합뉴스

전적으로 접촉자 추적, 감염 관리, 에볼라 치료 시설, 안전한 장례 절차에 의존해야 한다.

유행 대응이 더 어렵다. 무장 단체들이 광물 자원 이권을 둘러싸고

충돌하는 등 치안도 불안정하다.

이곳은

사상 두 번째로 큰 에볼라 유행이

발생한 전력이 있다.

당시 환자는 3500명에 달했다.

감염병 대응 기반이 약해졌다는 점도 지적했다.

그는 “유행 선언 시점의 의심 환자 및 사망자 규모는 바이러스 발견이 얼마나 늦었는지 보여주는 가장 분명한 지표”라며 “앞으로 이어질 접촉자 추적, 치료 시설 운영, 국경 검역은 모두 3주간의 조용한 전파가 만들어낸 불리한 출발점에서 시작된다”고 말했다.