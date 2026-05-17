‘사망자 88명’ 에볼라 발견까지 3주… 조용한 확산에 불리해진 대응

아프리카 콩고민주공화국을 중심으로 확산된 에볼라 바이러스의 정체가 확인될 때까지 3주가 걸린 것으로 나타났다. 그러는 동안 바이러스는 다른 지역으로 광범위하게 확산됐고 국경을 넘어 우간다에서도 사망자를 발생시켰다. 발견이 늦어지면서 대응은 더 어려워졌다고 전문가는 지적했다.
콩고민주공화국이 17번째 에볼라 유행을 선언한 건 지난 15일(현지시간)이다. 동부 이투리주 최소 3개 지역에서 의심 환자 246명, 사망자 80명이 보고된 상황이었다. 유행 선언 시점에 이미 상당한 규모였다.
미국 조지아대 감염병 생태학센터 존 드레이크 소장은 16일 포브스에 기고한 글에서 “이 숫자들은 중요한 사실 하나를 말해준다”며 “이번 유행이 조기에 포착되지 않았다는 점”이라고 강조했다.
에볼라의 연속감염 간격은 2~3주다. 이를 고려할 때 유행 선언 시점에 246명의 환자가 있었다는 것은 통제되지 않은 병원체 전파가 여러 세대에 걸쳐 이어졌다는 뜻이라고 드레이크 소장은 설명했다.
의심되는 최초 감염자는 이투리주 주도 부니아의 한 병원 간호사였다. 그가 증상을 호소한 건 지난 4월 24일쯤이라고 한다. 병원체가 확인되기까지 3주가 걸렸다. 드레이크 소장은 “바이러스가 그보다 더 오래 퍼졌을 가능성도 있다”고 지적했다.
테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 17일 민주콩고와 우간다에서 발생한 에볼라 유행과 관련해 ‘국제 공중보건 비상사태’를 선언했다. 이날까지 해당 지역 의심 환자는 300명을 넘어섰고 사망자는 88명을 기록했다.
17번째 유행… 발견 왜 늦어졌나WHO는 지난 5일 에볼라 의심 사례를 통보받고 조사팀을 보냈다. 부니아의 지역 실험실에서 검체를 검사했지만 음성이 나왔다. 이때 사용한 검사 키트는 자이르 에볼라라는 특정 종만 탐지하도록 설계돼 있었다.
에볼라병을 일으키는 에볼라바이러스 계열에는 모두 6개종이 있다. 각각 처음 확인된 지역의 이름이 붙었다. 자이르 바이러스는 가장 널리 알려진 종이다.
민주콩고에서 기존에 발생한 에볼라 유행은 모두 자이르 종이 병원체였다. 2014년에는 서아프리카에서 대규모 유행을 일으켰다.
이번 유행의 원인은 분디부교 종이다. 2007년 우간다 서부 분디부교 지구에서 새로운 에볼라 바이러스로 확인됐다. 이 바이러스의 유행은 이번이 세 번째다. 확산 규모는 지금까지 중에서 가장 크다.
민주콩고 보건 당국은 확진을 위해 검체를 965㎞ 이상 떨어진 수도 킨샤사의 국립 기준 실험실로 보내야 했다. 지난 15일 13개 검체 중 8개가 분디부교 양성 판정을 받았다.
드레이크 소장은 “가장 흔한 균주에 맞춰진 진단 체계가 희귀한 균주 앞에서 눈먼 상태였던 것”이라고 해설했다.
그는 “늦은 발견은 단지 시작 시점의 환자 수가 많다는 것만 의미하지 않는다”며 “에볼라 전파를 늦추는 조치가 일어나지 않은 채 유행이 커졌다는 뜻”이라고 말했다.
국경 뚫렸는데 치료제가 없다감염자를 얼마나 빨리 확인하고 지역사회에서 격리하느냐는 감염병 유행 규모를 결정하는 주요 요인으로 평가된다. 유행 곡선을 꺾는 데는 이런 조치가 공식적인 생의학적 개입보다 중요하다고 드레이크 교수는 설명했다.
이런 조치를 위해서는 이상 조짐을 알아채야 하지만 이투리에서는 3주 동안 감지되지 않은 채 바이러스가 전파됐다. 장례식은 평소처럼 진행됐고 환자들은 늦게 의료기관을 찾거나 아예 찾지 않았다.
그러는 동안 바이러스는 몽괄루, 르왐파라, 주도 부니아 등 3개 보건구역으로 퍼졌다. 민주콩고가 유행을 선언했을 때는 국경을 넘어선 뒤였다. 우간다 수도 캄팔라에서는 이미 사망 사례 1건이 확인됐다. 아프리카 질병통제예방센터는 우간다와 남수단이 참여하는 국경 간 조정 회의를 소집했다.
또 하나의 문제는 대응 수단이 마땅치 않다는 점이다. 지난 10년간 개발된 에볼라 백신과 치료제는 자이르 종에 맞춰져 있다. 분디부교 종은 자이르 종과 유전적으로 40% 정도 달라 기존 백신·치료제가 먹히지 않는다고 한다.
이 때문에 현재 대응은 전적으로 접촉자 추적, 감염 관리, 에볼라 치료 시설, 안전한 장례 절차에 의존해야 한다.
이투리주는 우간다 및 남수단과 국경을 맞대고 있는 데다 통제가 허술해 감염병 유행 대응이 더 어렵다. 무장 단체들이 광물 자원 이권을 둘러싸고 충돌하는 등 치안도 불안정하다. 이곳은 2018~2020년 사상 두 번째로 큰 에볼라 유행이 발생한 전력이 있다. 당시 환자는 3500명에 달했다.
드레이크 소장은 도널드 트럼프 행정부가 대외원조 기관인 미국국제개발처(USAID)를 사실상 해체하면서 지금과 같은 상황에 필요한 전 세계 감염병 대응 기반이 약해졌다는 점도 지적했다.
그는 “유행 선언 시점의 의심 환자 및 사망자 규모는 바이러스 발견이 얼마나 늦었는지 보여주는 가장 분명한 지표”라며 “앞으로 이어질 접촉자 추적, 치료 시설 운영, 국경 검역은 모두 3주간의 조용한 전파가 만들어낸 불리한 출발점에서 시작된다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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