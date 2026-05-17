‘에볼라 집단발병’ 민주콩고‧우간다 집중관리… 전수검역

공중보건 종사자가 지난해 10월 17일(현지시간) 콩고민주공화국 불라페 소재 에볼라 치료센터에서 방역하고 있다. 신화/뉴시스

계획하거나 이미 다녀온 국민은 귀국 후 3주간 건강 상태를 주의 깊게 살피고, 발열·복통 등 의심 증상 발생 시 즉시 1339 또는 보건소에 신고해달라”고 당부했다.