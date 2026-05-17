‘에볼라 집단발병’ 민주콩고‧우간다 집중관리… 전수검역
방역당국이 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다의 에볼라바이러스병 집단발생 사태 관련 대응 수위를 끌어올리기로 했다. 질병 특성상 국내 유입 가능성은 크지 않으나, 선제적 관리에 나서겠다는 취지다.
질병관리청은 17일 위기평가회의를 열어 민주콩고·우간다의 에볼라 집단 발병과 관련해 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령하고 대책반을 꾸리기로 했다. 세계보건기구(WHO)가 국제공중보건위기상황(PHEIC)을 선언한 직후의 일이다.
질병청은 또 오는 19일부터 민주콩고와 우간다, 이들과 국경을 맞대고 있는 남수단을 중점검역관리지역으로 지정해 관리하기로 결정했다. 이들 국가를 방문하거나 체류한 입국자는 검역관에게 건강상태를 신고해야 하며, 이들 국가를 출발한 항공기 승객은 전원 검역을 거치게 된다. 입국 후 증상이 나타나 의료기관을 찾을 경우에는 해외여행 이력이 의료기관 측에 제공된다.
방역당국은 다만 에볼라바이러스병이 실제 국내로 유입될 가능성은 작게 평가했다. 아프리카 일부 지역에서 제한적으로 발생한 데다가 감염 동물·인간의 체액과 혈액 등을 통해 전파되는 특성 등을 종합하면 공중보건학적 위험도는 높지 않다는 것이다.
임승관 질병청장은 “해당 국가 여행을 계획하거나 이미 다녀온 국민은 귀국 후 3주간 건강 상태를 주의 깊게 살피고, 발열·복통 등 의심 증상 발생 시 즉시 1339 또는 보건소에 신고해달라”고 당부했다.
WHO는 전날 기준 민주콩고 이투리 주에서 246건의 에볼라바이러스병 의심사례가 집계돼 80명이 숨졌다고 발표했다. 이는 지난해 12월 민주콩고에서 에볼라바이러스병이 유행 종료 선언된 뒤 5개월 만에 다른 균주에 의해 발생한 사례로 파악됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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