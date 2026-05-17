트로이 전쟁 기록 담긴 파피루스…2800년 전 미라와 함께 발견
연구진 “그리스 문학의 주술적 사용 보여주는 첫 직접 사례”
고대 그리스 시인 호메로스의 서사시 ‘일리아드’와 함께 매장된 2800년 전 이집트 미라가 발견됐다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 15일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 바르셀로나대 고대근동연구소 소속 이그나시 사비에르 아디에고 연구팀이 세계적인 고고학 유적지인 이집트 옥시린쿠스 매장지에서 비(非)왕족 남성의 미라를 발굴했다. 연구팀은 또 레아 마시아 교수 등과 약 6년간 복원·분석 작업을 진행해 미라와 함께 묻힌 파피루스(고대 이집트인들의 종이)가 일리아드의 일부라는 사실을 확인했다.
파피루스에는 일리아드 2권의 ‘함선 목록’이 적혀 있었다. 이는 트로이 전쟁에 참여한 그리스 연합군 지휘관들의 출신 지역과 병력 등을 기록한 대목이라고 연구진은 설명했다. 이어 파피루스의 봉인 흔적과 접힌 형태 등을 분석한 결과 파피루스가 미라 제작 과정에서 의도적으로 준비돼 시신 위에 올려졌을 가능성이 크다고 밝혔다.
연구진은 그리스 문학 작품이 미라 제작 과정에서 주술적 용도로 사용됐음을 시사하는 첫 번째 직접 사례라고 평가했다. 오스트리아 고고학자 안나 돌가노프는 “미라와 함께 묻힌 파피루스는 이집트의 복잡한 저승 세계 대신 그리스식 사후 세계를 위한 일종의 ‘문화적 통행증’이었을 가능성이 크다”고 분석했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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