부산 만덕~센텀 대심도 인근 한 달 만에 또 지반침하
부산 만덕∼센텀 대심도(지하 고속도로) 건설 구간인 동래구 내성지하차도 인근 도로에서 또다시 지반침하 현상이 발생했다.
지난달 대규모 땅 꺼짐으로 보수공사를 마친 지 불과 한 달여 만에 같은 장소에서 추가 침하가 발생하면서 인근 주민과 운전자들의 불안감이 커지고 있다.
부산시는 17일 오전 9시 18분쯤 내성지하차도 명륜동 방향 진입로 주변 도로에서 단차(높낮이 차이)가 발생한 것을 확인하고 긴급 교통 통제에 나섰다고 밝혔다.
시는 사고 수습을 위해 명륜 방향 진입로 2개 차선을 전면 통제하는 한편, 맞은편 교대 방향 진출로 1개 차선의 차량 통행도 차단했다. 이날 사고로 내성지하차도 인근 도로에 극심한 교통 혼잡이 빚어졌다.
이번에 지반침하가 발생한 곳은 지난 4월 5일 땅 꺼짐 현상이 일어나 대대적인 보수공사를 진행했던 구간이다. 당시 내성지하차도 인근 4곳과 해운대구 수영강변지하차도 인근 2곳 등 대심도 공사 구간 곳곳에서 무더기 침하가 발생했고, 이튿날에도 수영강변지하차도 반여동 방면에서 추가 땅 꺼짐이 관측된 바 있다.
당시 부산시는 지반침하의 주요 원인으로 대심도 공사 이후 진행된 ‘되메우기’ 작업의 미흡 가능성을 제기했다.
이에 따라 2주간 지반침하 구간을 대상으로 지표투과레이더(GPR) 탐사까지 동원해 정밀 조사를 벌였으나, 당시에는 지하 공간(공동)을 발견하지 못했다고 발표했다.
그러나 정밀 조사와 보수공사를 끝낸 지 얼마 지나지 않아 똑같은 자리에 또다시 도로 단차가 발생하면서 시민들의 불신도 깊어지고 있다.
부산시와 시공사인 GS건설 관계자들은 이날 낮 12시 30분부터 긴급 2차 보수공사에 돌입하는 한편 구체적인 침하 원인과 규모 파악에 나섰다
부산시 관계자는 “현장 복구를 최우선으로 진행해 시민 불편을 최소화하겠다”며 “이와 동시에 시공사와 함께 이번 추가 침하의 정확한 원인을 철저히 규명해 근본적인 안전 대책을 마련하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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