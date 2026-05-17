‘내고향여자축구단’ 입국… 8년 만의 北 선수단 방남
북한 여자축구팀 ‘내고향여자축구단’(내고향)이 17일 한국에 도착했다. 북한 스포츠 선수단으로서는 2018년 이후 8년 만의 방한이다.
내고향은 이날 오후 2시20분쯤 중국국제항공편으로 인천공항을 통해 입국했다. 선수단은 선수 27명과 코칭스태프 12명 도합 39명으로 구성됐다.
내고향의 방한은 오는 20일부터 경기도 수원종합운동장에서 열릴 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트를 계기로 이뤄졌다. 2023-2024시즌 북한 1부리그 우승팀 자격으로 이번 대회에 출전한 내고향은 앞서 8강에서 베트남의 호찌민을 3대 0으로 완파하고 4강에 진출했다.
내고향은 오는 20일 준결승에서 수원FC 위민과 맞붙는다. 이 대결에서 이기는 쪽은 같은 날 진행되는 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디(일본) 간 경기 승자와 오는 23일 우승컵을 두고 겨루게 된다.
북한 스포츠 선수가 한국에서 경기를 치르는 것은 2018년 12월 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 8년 만이다. 여자축구에 국한하면 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만의 방남이다.
내고향은 지난 12일 고려항공편으로 평양을 떠나 중국 베이징에서 머물며 훈련하다가 이날 입국했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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