구류면류관 쓰고 “천세”…‘21세기 대군부인’ 역사 왜곡 지적에 사과
입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 일부 설정이 역사를 왜곡했다는 지적에 대해 제작진이 사과했다.
제작진은 16일 입장문을 내고 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다. 문제가 된 것은 전날 방송된 11회였다. 이안대군(변우석)이 새로운 왕이 되는 즉위식 장면에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕은 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점을 두고 부적절하다는 지적이 제기됐다.
제작진은 “해당 장면이 우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 지적을 무겁게 받아들이고 있다”면서 “이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라고 밝혔다. 이어 “추후 재방송 및 주문형 비디오(VOD), 온라인동영상서비스(OTT) 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다”고 덧붙였다.
아이유와 변우석이 주연을 맡은 ‘21세기 대군부인’은 방영 내내 화제를 모은 끝에 최종회인 12회에서 최고 시청률 13.8%(닐슨코리아·전국 기준)를 기록하며 막을 내렸다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사