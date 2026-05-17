Z세대가 뽑은 최고의 사수는 ‘노하우 전수형’…최악은?
Z세대 구직자들이 ‘최고의 사수’의 조건으로 노하우를 아낌없이 전해주는 사수 꼽았다. 최악의 사수는 ‘후배의 성과를 가로채는 사수’로 조사됐다.
17일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 1731명을 대상으로 ‘최고의 사수’에 대해 조사한 결과 1위는 ‘실전 노하우를 아낌없이 전해주는 사수(52%)’였다. 2위로 ‘명확하게 피드백해 주는 사수(21%)’, 3위로 ‘분위기 메이커 사수(9%)’가 뒤를 이었다.
반면 가장 함께 일하기 싫은 사수 유형으로는 ‘후배의 성과를 가로채는 사수’(38%)가 1위를 차지했다. 이어 막말·갑질하는 사수(18%), 기분에 따라 업무를 지시하는 사수(10%), 감시하고 지적만 하는 사수(10%) 등이 뒤를 이었다.
또 책임을 떠넘기는 사수(8%), 야근을 강요하는 사수(6%), 방치형 사수(5%), 편애하는 사수(4%) 등도 부정적인 유형으로 언급됐다.
‘원하는 사수’에 대해 조사한 결과 응답자의 66%는 ‘까다롭지만 배울 점이 많은 사수’를 선호한다고 답했다. ‘잘 맞지만 배울 점이 적은 사수’를 택한 비율은 34%였다.
사수에게 기대하는 역할로는 ‘사람만이 줄 수 있는 경험이나 노하우 전수’가 72%로 가장 많았다. 반면 ‘AI를 활용해 효율을 높이는 법 전수’를 선택한 응답자는 28%에 그쳤다. 단순 업무 스킬보다 실무 경험과 판단력을 알려주는 선배를 더 원한다는 의미로 풀이된다.
사수에게 가장 듣고 싶은 말로는 “역시 잘하시네요”(34%)가 가장 많았다. 이어 “괜찮아요, 실수할 수 있죠”(19%), “잘 하실 수 있을 거예요”(17%), “이건 제가 책임질게요”(10%), “오늘 칼퇴하세요”(9%) 등이 뒤를 이었다.
김정현 진학사 캐치 본부장은 “Z세대 구직자들은 사수를 단순한 직장 선배가 아닌, 실질적인 성장을 이끌어줄 멘토로 기대하고 있다”며 “특히 성과 공정성과 구체적인 피드백에 대한 니즈가 뚜렷한 만큼, 기업 차원에서도 온보딩 문화와 사수 역할에 대한 재조명이 필요한 시점”이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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