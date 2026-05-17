화려한 식장 대신 푸른 광장서 백년가약…전주시 ‘공공예식’ 눈길
시청 앞 노송광장서 ‘웨딩 in 전주’ 2호 부부 결혼식
전라감영·덕진공원 등 공공예식장 9곳 운영
예식 연출·스드메 비용 등 최대 200만원 지원
전북 전주시가 시청 앞 광장을 청년 부부들의 결혼식 공간으로 개방하며 공공예식 문화 확산에 나서고 있다.
전주시는 지난 16일 시청 앞 노송광장에서 공공예식장 지원사업인 ‘웨딩 in 전주’의 제2호 부부가 결혼식을 올렸다고 17일 밝혔다. 지난 4월 전라감영에서 진행된 1호 예식에 이은 두 번째 사례다.
이날 결혼식을 올린 부부는 예식장 대신 노송광장의 야외 공간을 선택했다. 가족과 친지 등 가까운 지인들만 초청해 푸른 자연과 어우러진 특색 있고 품격 있는 결혼식을 치렀다.
‘웨딩 in 전주’는 전주의 공공시설을 예식 공간으로 개방해 청년층의 결혼 비용 부담을 줄이기 위해 추진 중인 사업이다. 현재 전라감영과 노송광장, 덕진공원, 한국전통문화전당 등 시내 주요 명소 9곳이 공공예식 공간으로 지정돼 운영되고 있다.
사업 참여 부부에게는 의자·테이블과 꽃장식, 음향 등 예식 연출 비용 100만원이 지원된다. 일정 요건을 충족하면 스튜디오 촬영과 드레스·메이크업 비용 100만원도 추가 지원돼 최대 200만원까지 비용 절감이 가능하다.
전주시 관계자는 “시민들의 따뜻한 쉼터인 노송광장에서 2호 부부의 결혼식이 열리게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 예비부부들이 경제적 부담을 줄이면서 의미 있는 결혼식을 올릴 수 있도록 현장 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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