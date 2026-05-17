“순천의 변화 증명”…무소속 노관규, 선거사무소 개소

지지자 등 5000여명 몰려

노관규 순천시장이 지난 6일 오전 오천그린광장에서 6·3지방선거 무소속 출마를 선언하고 있다. 뉴시스

2023 순천만국제정원박람회를 성공적으로 개최했고, 오천그린광장·그린아일랜드·조례호수공원·신대천을 시민들이 즐길 수 있는 명품 공간으로 탈바꿈시켰다”며 “순천의 변화는 말이 아니라 시민의 일상에서 이미 증명되고 있다”고 말했다.