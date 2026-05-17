거품 넘어 살아남는 기술들…생존 조건은 연결·대중화

휴머노이드·양자컴퓨팅, AI와 연결로 진화

기술은 단기 판단 어려워…환경 변화 함께 봐야

나온다. 김상균 교수는 “알파고 시절 AI는 특정 전문가 영역에 가까웠지만 지금의 생성형 AI는 거의 모든 분야에서 누구나 쉽게 활용할 수 있다”며 “비용도 낮아졌고 접근성도 높아졌다. 결국 핵심은 대중성”이라고 말했다.