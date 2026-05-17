안민석 “선생님이 두려움 없이 가르치는 학교 만들겠다”

교육정책에 자유롭게 의견을 내고 정책 결정 과정에 참여할 수 있게 제도 개선을 추진하겠다고 했다.

안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 “혼자 책임지는 교사가 아니라 함께 지키는 학교, 선생님이 두려움 없이 가르치는 학교를 만들겠다”고 말했다.안민석 후보는 지난 15일 정근식 서울특별시교육감 후보와 함께 국회에서 공동 정책 발표를 통해 “선생님 한 분이 무너지면 한 교실이 흔들리고 아이들도 함께 흔들린다”며 이같이 밝혔다.두 후보는 “스승의 날이 감사와 축하의 날이어야 하지만,이제는 민원과 소송, 동료의 빈자리를 떠올리는 날이 됐다”며 “학교 선생님들의 부담은 계속되지만, 교원을 실질적으로 보호하는 제도는 여전히 충분하지 않다”고 진단했다.이어 “현재 교원들이 민원과 소송의 벽, 침묵의 벽, 행정과 잡무의 벽 등 ‘세 가지 벽’ 앞에 놓여 있다"고 지적하면서 이를 해결하기 위한 ‘세 가지 권리 회복 방안’의 공동 추진을 약속했다.가르칠 권리 회복을 위해서는 정당한 교육활동의 법적 보호를 강화하기로 했다. 고의나 중대한 과실이 없는 교육활동 과정에서 교원 개인이 형사·민사 책임을 홀로 감당하는 구조를 개선하겠다는 취지다.시민의 권리와 관련해 학교 안의 정치적 중립은 지켜야 하지만 학교 밖에서 과도한 침묵을 요구하는 현실은 바뀌어야 한다며보호받을 권리 회복을 위해서는 교직수당 인상 등 처우 개선을 중앙정부와 협의해 추진하고, 교원 연수·건강검진 지원체계도 강화하기로 했다. 교원이 수업에 집중할 수 있는 환경 조성을 위해 ‘교원 마음건강 회복 휴가제’ 도입, 보결수업 지원체계 마련, 행정업무와 교육활동 분리 등도 추진한다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지