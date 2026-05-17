영남대 사이버감성연구소 ‘WATEF-CERC 국제세미나’ 개최
영남대학교 사이버감성연구소는 최근 대구스마트시티센터에서 ‘2026 세계트리플헬릭스미래전략학회(WATEF)-영남대 사이버감성연구소(CERC) 춘계 국제세미나’를 개최했다고 17일 밝혔다.
이번 세미나는 WATEF가 주최하고 CERC가 주관했으며 한국연구재단과 엑스코가 후원했다. 세미나는 한국연구재단 중견연구과제(연구책임자 박한우교수) 일환으로 수행 중인 연구 성과를 국제적으로 공유하고 음식 미디어의 시각적 재현과 플랫폼 수용 현상을 인공지능(AI)과 빅데이터 분석 관점에서 논의하기 위해 마련됐다. 특히 음식 콘텐츠 소비 과정에서 나타나는 문화적 의미와 감정, 플랫폼 기반 이용자 반응을 데이터 기반으로 분석한 다양한 연구가 발표됐다.
행사에서는 WATEF 회장인 남인용 부경대 교수가 축사를 맡았으며 박장효 박사(영남대)가 ‘글로벌 스트리밍 음식 콘텐츠의 시각적 재현과 플랫폼 수용의 형성’을 주제로 발표를 진행했다. 발표에서는 비주얼 가스트로노미와 플랫폼 의미형성 개념을 중심으로 글로벌 음식 콘텐츠 수용 과정에서 형성되는 의미 메커니즘을 분석했다.
이어 압둘 파하드 박사(영남대)는 PFAS(과불화화합물)의 환경·건강·미디어 관점 이슈를 다룬 주제 발표를 진행해 PFAS 관련 위험 인식과 미디어 담론 형성 과정에 대한 분석 결과를 소개했다. 말레이시아 아시아비즈니스대학의 피터 스텍박사는 ‘국가 트리플 헬릭스 시스템의 상호 정보 중복성 재고: 2026년 관점에서’ 주제 발표를 통해 국가 혁신시스템과 트리플헬릭스 모델을 정보 엔트로피 기반으로 재해석한 연구를 소개했다.
종합토론에서는 박세정 교수(국립부경대), 주우붕 교수(중국 충칭대), 허은영 교수(태재대) 등이 참여해 AI 기반 텍스트 분석과 사회문화적 해석을 결합한 융합연구 방향, 지역 기반 플랫폼 데이터 활용 가능성, 미래 연구 아젠다 등에 대해 논의했다.
이번 행사를 주도한 박한우 교수는 “이번 세미나는 음식 미디어와 플랫폼 수용 현상을 단순한 콘텐츠 연구를 넘어 AI와 빅데이터 기반 사회문화 분석으로 확장하려는 시도”라며 “향후 WATEF와 CERC가 국제 공동연구 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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