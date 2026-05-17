임태희 “맞춤형 학부모 교육 대폭 강화…고교 졸업까지”
임태희 경기도교육감 후보가 “‘첫 등교부터 고교 졸업까지’ 자녀의 성장 단계별로 꼭 필요한 정확한 정보를 제공하기 위해 ‘맞춤형 학부모 교육’을 대폭 강화하겠다”고 말했다.
임태희 후보는 17일 “아직도 많은 학부모들은 초등학교 저학년 이후 구체적인 교육 정보를 얻을 창구가 부족해 고교 때까지 지역 커뮤니티나 지인의 정보에 의존하는 경우가 많다”고 지적하면서 이같이 밝혔다.
임 후보 측에 따르면 학부모들이 명확한 기준과 필수 정보를 얻을 수 있도록 초·중·고 ‘생애주기 맞춤형 커리큘럼’을 고도화한다. 아울러 다가올 미래 시대를 대비해 인공지능(AI) 맞춤 지도법, 올바른 스마트폰 사용법, AI·디지털 인성 교육 등 전문가가 진행하는 ‘미래 역량 강의’를 무료로 제공한다. 이를 통해 학부모들에게 실질적인 도움을 줄 계획이다.
강의 접근성도 대폭 높인다. 온라인 강의 연계를 확대해 시간적 제약이 큰 맞벌이 가정은 물론, 취약계층과 다문화가정 등 누구도 소외되지 않고 양질의 교육을 수강할 수 있도록 촘촘한 지원망을 구축할 방침이다.
임 후보는 “학부모 교육의 중심 역할은 ‘경기학부모지원센터’가 맡는다”며 “센터를 학부모 교육, 상담, 정책 참여, 디지털 정보 제공을 총괄하는 핵심 거점으로 고도화하겠다”고 했다.
특히 전문 상담 기능을 확대해, 온라인 접속이나 전화 한 통으로 부모-자녀 간 소통, 생활 및 교육 습관 등 양육 전반에 대한 상담을 지원한다. 또한, 학부모의 적극적인 참여를 유도하기 위해 가정통신문 등을 활용한 홍보 기능도 강화한다.
임태희 후보는 “학부모는 우리 아이들의 미래를 함께 그려가는 가장 중요한 교육공동체”라면서 “더 이상 정보 부족으로 불안해하는 일이 없도록 교육청이 직접 나서 대한민국 최고 수준의 학부모 교육 시스템을 완성하겠다”고 다짐했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사