AI가 이끈 투자 열풍… “거품 붕괴 피하려면 테마 아닌 실적 봐야”

기술 발전 빨라지면서 자본도 신속히 유입

“투자 전 기업 역량 확인 필수”

이 선임연구원은 “투자자들이 과도하게 유행을 따라가기보단 기업의 중장기적인 실적과 매출 성장 등 명확한 기준을 세워야 거품 붕괴의 여파를 피할 수 있다”고 말했다.