평범한 일기장 속 5·18… ‘죽고 다치고 왜인지 도무지…’

1980년 외부와 단절됐던 광주시민들

두려움과 참담함 담아낸 일기장 공개

5·18 기획전 ‘가장 사적인 저항’서 조명

“다시 되풀이되지 말아야 할 역사”

5·18의 참상이 기록된 1980년 광주 시민의 일기장. 광주=이은창 기자

5·18의 상황을 기록한 광주 시민의 일기. 광주=이은창 기자

현경이는 광주역 앞에서 계엄군의 집단 발포가 이뤄졌던 5월 20일 상황도 일기장에 적었다. 현경이는 ‘총’이라는 제목의 당시 일기에서 ‘총을 가지고 쏘아 많은 사람들이 희생되었다 한다. 나라에서 무엇을 하는지 이 비참한 사건을 아는지 왜 수습을 안 해주나. 무서워서 밖에 한 발자국도 나가지 못했다’고 썼다. 당시 광주역 앞에서 비무장한 시민 5명이 계엄군이 쏜 총에 맞아 숨진 국가폭력 사건을 어린이의 시선으로 기록한 것이다.

5월 17일 비상계엄 조치가 전국으로 확대되고 전국 대학에 휴교령이 내려지자 전남대학교 2학년생 김민주(가명)씨는 두려움 속에서 나날을 보냈다. 그는 5월 26일 광장으로 향했다. 김씨는 이날 일기에 ‘8일간의 부끄러움들을 회복할 수 있는 아주 좋은 기회였다’고 적었다.

그는 최후 진압 작전이 이뤄진 27일 금남로 YMCA 건물 앞에서 계엄군의 총에 맞았다. 김씨는 국군병원으로 후송된 뒤에도 펜을 들었다. 그의 27일 일기에는 ‘난데없이 등에 뭔가 콱 박히며 코와 입으로 피가 쏟아져 나왔다.(아침 6시30분경) 아! 맞았구나. 하지만 난 부끄럽지 않을 수 있겠다, 잠깐 동안 이 생각을 했다’고 적혀 있었다.

이후 김씨는 시위에 가담했다는 이유로 모진 고문을 당했다.

‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’ 기획전을 준비한 나명규 5·18기록관 학예연구사가 전시물에 대해 설명하고 있다. 광주=이은창 기자

목포의 가정주부가 전해 들은 5·18, 시위대를 ‘폭도’라고 지칭하다 청춘들의 피 흘리는 모습을 직접 보고 고뇌하는 전투경찰, 젊은이들이 계엄군에 의해 죽어가는 현실에 대한 분노 등이 담겼다. 또 불안과 공포를 기록한 상인, 공수부대원의 진압 장면을 목격하면서 매일 시위에 참여한 직장인이 남긴 일기도 있다.

1980년 5·18민주화운동 당시 평범한 시민들이 일기에 남긴 5·18의 참상이 46주년 5·18 기획전 ‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’을 통해 재조명됐다. 사진은 헤드셋을 통해 일기 낭독을 들을 수 있도록 한 전시물. 광주=이은창 기자