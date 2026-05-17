평범한 일기장 속 5·18… ‘죽고 다치고 왜인지 도무지…’
1980년 외부와 단절됐던 광주시민들
두려움과 참담함 담아낸 일기장 공개
5·18 기획전 ‘가장 사적인 저항’서 조명
“다시 되풀이되지 말아야 할 역사”
‘80.5. 너무 무서웠다. 초등학교 때 6·25를 겪었지만 직접 서슬 퍼런 군인들은 보지 못했기 때문이다. 우린 겁을 잔뜩 먹었지만 우리나라 군인인데, 그리고 내 동생도 군인인데 어떨라구?’ ‘지나가던 사람도 죽고, 장사하던 사람도 죽고, 차 타고 지나가다 일가족이 죽고 부상당하고. 왜인지 도무지 알 길이 없다.’
46년 전 광주에 살던 평범한 주부였던 허경덕씨는 1980년 5월 18일 자신의 일기에 이같이 적었다. 그다음 날 일기엔 ‘갑자기 근무하시다 다 죽어가는 모습으로 남편이 집에 왔다. 군인들과 학생들 간 대치 중에 채류(최루)탄을 너무 많이 들이마셨단다’고 기록했다. 일기는 평화로웠던 그의 일상을 한순간에 지옥으로 떨어뜨린 그날의 참상을 고스란히 담고 있었다.
평범한 광주시민들의 삶은 순식간에 비극이 됐다. 동산국민학교 6학년 현경이의 5월 18일 일기 제목은 ‘무서움’이었다. 현경이는 ‘아빠 말에 따르면 시내에서 대학생 언니, 오빠들의 데모가 또 있었다고 한다. 나는 그말을 듣고 몸이 떨리는 느낌이 들었다’고 썼다.
1980년 5월의 광주를 담은 21명의 일기장이 공개됐다. ‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’을 주제로 진행 중인 5·18민주화운동 46주년 기획전에서는 평범한 시민이자 목격자인 이들의 일기를 볼 수 있다.
현경이는 광주역 앞에서 계엄군의 집단 발포가 이뤄졌던 5월 20일 상황도 일기장에 적었다. 현경이는 ‘총’이라는 제목의 당시 일기에서 ‘총을 가지고 쏘아 많은 사람들이 희생되었다 한다. 나라에서 무엇을 하는지 이 비참한 사건을 아는지 왜 수습을 안 해주나. 무서워서 밖에 한 발자국도 나가지 못했다’고 썼다. 당시 광주역 앞에서 비무장한 시민 5명이 계엄군이 쏜 총에 맞아 숨진 국가폭력 사건을 어린이의 시선으로 기록한 것이다.
항쟁에 참여했던 이들의 일기에는 참혹하고 처절했던 당시 상황이 생생하게 묘사돼 있다. 5월 17일 비상계엄 조치가 전국으로 확대되고 전국 대학에 휴교령이 내려지자 전남대학교 2학년생 김민주(가명)씨는 두려움 속에서 나날을 보냈다. 그는 5월 26일 광장으로 향했다. 김씨는 이날 일기에 ‘8일간의 부끄러움들을 회복할 수 있는 아주 좋은 기회였다’고 적었다.
그는 최후 진압 작전이 이뤄진 27일 금남로 YMCA 건물 앞에서 계엄군의 총에 맞았다. 김씨는 국군병원으로 후송된 뒤에도 펜을 들었다. 그의 27일 일기에는 ‘난데없이 등에 뭔가 콱 박히며 코와 입으로 피가 쏟아져 나왔다.(아침 6시30분경) 아! 맞았구나. 하지만 난 부끄럽지 않을 수 있겠다, 잠깐 동안 이 생각을 했다’고 적혀 있었다. 이후 김씨는 시위에 가담했다는 이유로 모진 고문을 당했다.
기획전을 준비한 나명규 5·18기록관 학예연구사는 17일 “당시 평범했던 시민들이 일기에 기록한 5·18은 5·18의 진실을 가장 잘 보여주는 증거물 중 하나”라고 말했다. 나 연구사는 “일기에 담긴 글은 누군가에게 보여주려고 쓴 문장도 아니고 발표를 위해 다듬은 문장도 아니다”며 “이들은 직접 겪거나, 가족과 이웃으로부터 전해 들은 참상을 자신들의 일기에 남기는 방식으로 국가폭력에 저항했다”고 말했다.
공개된 일기에선 서로 다른 자리에서 바라본 5·18의 실상이 드러나 있다. 목포의 가정주부가 전해 들은 5·18, 시위대를 ‘폭도’라고 지칭하다 청춘들의 피 흘리는 모습을 직접 보고 고뇌하는 전투경찰, 젊은이들이 계엄군에 의해 죽어가는 현실에 대한 분노 등이 담겼다. 또 불안과 공포를 기록한 상인, 공수부대원의 진압 장면을 목격하면서 매일 시위에 참여한 직장인이 남긴 일기도 있다.
한강 작가가 ‘소년이 온다’를 집필할 당시 영감을 준 것으로 알려진 박용준 열사의 일기도 이번 전시를 통해 공개됐다. 5·18 참상을 생생히 기록해 유네스코 기록유산으로 등재된 주소연, 주이택, 조한유, 조한금씨의 일기도 함께 전시됐다.
전시를 관람한 한 시민은 “개인의 감정이 녹아있는 일기를 보니 당시 광주시민들이 얼마나 힘든 시간을 보냈는지 조금이나마 짐작이 됐다”며 “나이나 성별, 직업 등 각자 입장은 모두 달랐지만 하나 같이 무자비한 국가폭력에 맞서려 한 결의나 용기가 느껴져 뭉클했다”고 말했다.
전시는 광주 동구 전일빌딩245 9층 기획전시실에서 2027년 4월 11일까지 이어진다. 전시 공간은 3부로 구성됐다. 1부 ‘보고 듣는 역사’는 9인의 일기 낭독을 영상과 헤드셋으로 몰입감 있게 시청할 수 있다. 2부 ‘함께 쓴 역사’는 5월 10~29일 10일간의 항쟁 기간 13인의 일기를 낭독과 그래픽으로 시각화한 6분18초 분량의 영상과 기록관 소장 복본 일기를 함께 전시한다. 3부 ‘우리가 지킨 오늘’은 80년 5월의 기록이 과거에 머물지 않고 2024년 12·3 비상계엄 사태 당시 거리로 나선 시민들의 연대와 어떻게 맞닿아 있는지 조명한다.
10층 상설전시실에서 열리는 ‘탄알의 흔적’ 전시는 건물 외벽에 남겨진 245개의 탄흔을 보여준다. 나 학예연구사는 “5·18 기록물은 현재를 사는 우리에게 민주주의의 소중함을 일깨우고 다시는 되풀이되지 말아야 할 역사를 교훈으로 전달한다”며 “이번 전시가 평범한 시민들이 지킨 민주주의의 소중함을 깨우치는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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