초전도체·양자·광통신…‘꿈의 기술’ 어디까지 왔나

기술 상용 초기, 자본시장 과열 반복

“기술 과대포장으로 불필요 투자 우려”

증강 현실(AR), 확장현실(XR)로 분화해 이어지고 있다. 테마주로서 메타버스가 사라졌을 뿐 기술에 대한 연구는 계속되고 있는 것이다.

권석준 교수는 “기술의 성숙 곡선과 자본시장의 평가 곡선 사이에는 시간 비대칭이 있을 수밖에 없다”며 “실험실 수준의 결과가 마치 양산 단계의 기술인 것처럼 가격에 반영되면 자본은 과잉 배분되는 셈이 된다”고 말했다. 그러면서 “시장 내러티브에 휩쓸려 단기 테마 기술에 자본과 인력이 집중되면 정작 5~10년 후의 핵심 경쟁력이 될 영역에 대한 투자가 빈약해진다”고 우려했다.