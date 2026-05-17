‘채용·승진 다르다’…직장인 10명 중 6명 “남녀차별 체감”
직장인 10명 중 6명은 채용과 승진, 직무 배치 등 고용 과정에서 남녀 차별이 존재한다고 느끼는 것으로 나타났다. 여성 직장인의 경우 10명 중 7명 이상이 직장 내 성차별이 있다고 답했다.
직장갑질119는 여론조사기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 2월 2일부터 8일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 60.7%가 “고용상 남녀 간 차이가 있다”고 답했다고 17일 밝혔다.
성별로 보면 여성 응답자의 73.1%가 차별이 있다고 답한 반면 남성은 49.1%에 그쳤다.
응답자들은 차별이 발생하는 가장 큰 이유로 ‘성별 고정관념에 따른 직군·직무 배치’를 꼽았다. 전체의 55.8%가 이를 선택했다. 이어 ‘출산·육아로 인한 경력 공백’(51.9%) ‘인사평가 과정에서의 성차별과 편견’(31.6%) ‘리더십 경험과 관리직 접근 기회 부족’(16.3%) 등이 뒤를 이었다.
직장 내 성차별을 직접 경험했다고 답한 비율도 절반을 넘었다. 전체 응답자의 57.3%가 성차별 경험이 있다고 답했으며, 여성은 67.5%, 남성은 47.8%였다.
다만 성차별 피해를 겪고도 제도를 활용하는 경우는 많지 않았다. 성차별 경험자 가운데 ‘고용상 성차별 시정제도’를 알고 있다고 답한 비율은 47.6%에 그쳤고, 실제 시정 신청까지 한 비율은 22%였다.
장철민 더불어민주당 의원실이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년 5월부터 올해 3월까지 노동위원회 차별시정위원회에 접수된 111건의 성차별 시정 신청 가운데 실제 시정명령이 내려진 사례는 7건에 불과했다.
강은희 직장갑질119 젠더폭력대응특별위원회 변호사는 “남녀고용평등법상 고용상 성차별 금지 규정이 사실상 사문화되지 않으려면 노동위의 보다 적극적인 판단과 차별 판단 법리 확대가 필요하다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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