김병수·이기형 ‘김포 5호선 연장·교통난 해소’ 맞대결

경기 김포시장 선거가 서울지하철 5호선 연장의 빠른 추진과 서울 2호선 연장 등 광역 철도망 조기 구축을 통한 교통난 해소를 최대 화두로 삼아 뜨겁게 달아오르고 있다.
여야 후보들은 김포 시민들의 가장 절박한 민생 문제인 교통난 해소를 위해 일제히 대형 철도 공약을 전면에 내세우며 정면충돌하는 모양새다.
국민의힘 김병수 후보는 민선 8기 김포시장을 지내며 이미 물꼬를 튼 5호선 연장 성공을 발판 삼아 서울 2·9호선 연장과 GTX-D 노선 확장 등을 골자로 하는 ‘7색 철도혁명’을 완성하겠다는 포부를 밝혔으며, 더불어민주당 이기형 후보는 5호선 조기 개통을 위한 속도감 있는 행정과 함께 버스 노선 확충 등 즉각적인 체감형 교통 대책으로 맞불을 놓고 있다.
김병수 후보 “5호선 넘어 2·9호선·GTX-D까지…‘7색 철도혁명’ 완성”
김병수 후보는 자신이 이끌어낸 5호선 예타 통과 성과를 강조하며, 이를 디딤돌 삼아 김포의 철도망을 획기적으로 넓히는 구체적인 실행 로드맵을 선점하고 나섰다.
김 후보는 재선 핵심 공약으로 ‘5호선 완성 프로젝트-7색 철도혁명’을 제시했다. 서울지하철 5호선 조기 착공과 함께 김포경찰서역·풍무2역·통진역 조성, 2호선·9호선 연장, GTX-D 추진, 인천지하철 2호선 연장 등을 통해 수도권 접근성을 획기적으로 개선하겠다는 구상이다.
김 후보가 제시한 ‘5호선 완성 프로젝트-7색 철도혁명’은 단순한 선거용 선언이 아니라 이미 구체적인 행정 절차와 정책 검토가 실제 진행 중인 사업들이라는 점에서 무게감을 더한다.
실제로 서울 2호선 신정지선 김포 연장은 지난해 양천구와의 업무협약을 기점으로 사전타당성조사 용역이 진행 중이며, 서울 9호선 연장 역시 신규사업 신청을 마친 상태다.
국토교통부가 공식 발표한 더블 Y자 형태의 GTX-D 노선 또한 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 기본구상 단계에 돌입해 있다.
김 후보는 인구 70만 대도시를 눈앞에 둔 김포의 근본적인 교통난 해결을 위해서는 5호선에 안주하지 않고 다음 단계의 철도망 구축을 지금 즉시 추진해야 한다는 점을 강력히 피력하고 있다.
김 후보는 “과거 5호선 김포연장 역시 처음에는 불가능하다는 비판이 있었지만 결국 현실이 됐다”며 “70만 도시를 앞둔 김포는 5호선 하나만으로 부족한 만큼 지금부터 다음 철도망을 준비해야 한다”고 강조했다.
이기형 후보 “5호선 속도전·생활교통 개선…‘체감형 교통혁신’ 추진”
이에 맞서는 재선 경기도의원 출신의 더불어민주당 이기형 후보는 이재명 대통령의 경기도지사 시절 ‘실용행정’ 철학을 계승해 이미 확정된 5호선과 서부권 광역급행철도의 조속한 추진에 방점을 찍었다.
이 후보는 철도 사업의 성패는 결국 행정의 ‘속도’에 달려 있다고 강조하며 기본계획 수립과 실시설계 등 남은 절차가 지연 없이 신속하게 이행되도록 집중하겠다는 구상이다.
이와 함께 철도 개통 전까지의 공백을 메울 단기 처방으로 버스전용차로 확대, 골드라인 혼잡 시간대 출근 급행버스 추가 투입, GTX-A 노선 연계 버스 확충 등을 제시했다.
또한 학운산단을 중심으로 한 전세버스 및 수요응답형 교통(DRT) 도입을 통해 산업단지 근로자들의 출퇴근 환경을 대폭 개선하고, 경기도의원 시절의 예산 확보 성과를 바탕으로 일산대교 전면 무료화를 반드시 실현하겠다는 약속도 덧붙였다.
이 같은 공약 실현을 다짐하기 위해 최근 이 후보는 서울 강서구 방화차량기지를 직접 방문해 풍무2역, 김포경찰서역, 김포 북부권(통진·대곶) 역사 신설을 반드시 관철하겠다는 현장 행보를 보이기도 했다.
이 후보는 “5호선 김포연장과 서부권 광역급행철도는 기본계획과 실시설계 등 중요한 절차가 남아 있는 만큼 무엇보다 중요한 것은 실행 속도”라며 “시민들이 체감할 수 있는 교통변화를 만들겠다”고 말했다.
이어 “지금 김포는 도시의 지도를 바꿀 대전환의 갈림길에 서 있으며, 지금이야말로 김포 발전의 골든타임”이라며 “취임 첫날부터 즉각적인 성과를 낼 수 있는 실무 전문가로서 막힌 곳은 뚫고 멈춘 사업은 달리게 하겠다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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