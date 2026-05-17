김병수·이기형 ‘김포 5호선 연장·교통난 해소’ 맞대결

김병수 “5호선 완성 넘어 광역철도 확대”

이기형 “속도감 있는 실행·생활교통 개선”

(왼쪽부터)김병수 국민의힘 김포시장 후보, 이기형 더불어민주당 김포시장 후보

김병수 후보 “5호선 넘어 2·9호선·GTX-D까지…‘7색 철도혁명’ 완성”



이기형 후보 “5호선 속도전·생활교통 개선…‘체감형 교통혁신’ 추진”



이 후보는 “5호선 김포연장과 서부권 광역급행철도는 기본계획과 실시설계 등 중요한 절차가 남아 있는 만큼 무엇보다 중요한 것은 실행 속도”라며 “시민들이 체감할 수 있는 교통변화를 만들겠다”고 말했다.