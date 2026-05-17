대통령도 왔다갔는데…20년 공회전 TK신공항 다시 뜰까
이재명 대통령이 ‘대구경북 민·군 통합공항’(이하 TK신공항) 건설 예정지인 대구 군위군 등을 방문하면서 사실상 멈춰있던 TK신공항 사업에 대한 관심이 다시 높아지고 있다.
17일 대구시 등에 따르면 이 대통령이 최근 TK신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일대를 방문했다. 모내기 체험 일정을 겸해 지역 최대 현안 중 하나인 TK신공항 사업 현장을 점검한 것이다. 이 대통령이 사업 지연에 안타까움을 표했다는 이야기가 전해지면서 사업 추진에 다시 속도가 붙을 것이라는 기대감도 생겨나는 분위기다.
TK신공항 사업은 위기의 지방을 살릴 핵심 사업으로 꼽히지만 지나온 길은 순탄하지 않았다. 지난 20여년간 정권이 바뀔 때마다 난항을 겪었다. TK신공항 사업의 뿌리는 고 노무현 전 대통령 시절까지 거슬러 올라간다. 2006년 정부가 동남권 신공항 필요성을 제기하면서 논의가 시작됐다. 관련 용역을 진행해 2009년 부산 가덕도와 경남 밀양이 후보지로 압축됐지만 결론을 내지 못했고 이명박 정부 때 사업이 백지화됐다. 이후 박근혜 전 대통령이 다시 공약으로 살려냈고 2016년 논의 대상이던 가덕도, 밀양 대신 김해공항 확장안(현재 가덕도 신공항으로 변경)을 선택했다. 이에 지역에서 불만이 폭발하자 민심 달래기용으로 대구국제공항·군공항 통합 이전을 제안했고 대구시가 이를 받아들였다.
TK신공항 부지를 정하는 것도 쉽지 않았다. 대구시와 경북도, 해당 기초단체들 간 의견 차이로 협상이 난항을 거듭하는 상황이 이어졌다. 혼란은 2020년 군위군의 대구 편입을 조건으로 최종 부지가 의성 비안면·군위 소보면(공동)으로 결정되면서 마침표를 찍는 것처럼 보였다. 하지만 이후에는 재원 조달 문제가 발목을 잡았다. 기부 대 양여 방식으로 추진하기 위해 특수목적법인(SPC)을 구성할 계획이었지만 건설 경기 침체 등 악재로 민간 사업자 모집에 실패하면서 사업 방향을 정부 공공자금관리기금을 활용한 공영개발 방식으로 틀었다. 하지만 정부와의 이견으로 사업 추진에 어려움을 겪고 있는 상황이다.
착공이 늦어지면서 불만도 쌓여갔다. 대구로 편입된 군위군의 경우 사업 지연으로 군민들이 재산상 피해를 보고 있다고 호소하기도 했다. 대통령실 직속 정부 태스크포스(TF)가 구성된 광주 군공항 이전 사업과 비교해 TK신공항 사업이 홀대받고 있다는 불만이 터져나오기도 했다. 지역에서는 지방선거 결과에 따라 정부의 보폭이 달라질 것이라는 전망이 나온다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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